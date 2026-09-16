Europei 2028: qualificazioni, data sorteggi, format e dove si gioca

Introduzione

Nations League, qualificazioni europee ed Euro 2028: è questo il cammino che attende nei prossimi due anni l'Italia di Roberto Mancini e, con lei, tutte le nazionali europee. Si parte a fine settembre con la nuova edizione della Nations League, la cui fase a gironi sarà concentrata tra la prossima maxi sosta e la finestra di novembre (con fase finale a giugno 2027). I risultati della Nations League, come vedremo, determineranno la suddivisione delle nazionali nelle fasce del sorteggio, che si terrà a dicembre e definirà il cammino verso Euro 2028. Le gare di qualificazione inizieranno a marzo, la competizione continentale invece sarà in programma dal 9 giugno al 9 luglio 2028. Sarà la 18^ edizione degli Europei e verrà ospitata da Inghilterra, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles: tutto quello che c'è da sapere.

EURO 2028 SU SKY: I DETTAGLI