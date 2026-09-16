Europei 2028: qualificazioni, data sorteggi, format e dove si gioca

Europei 2028: qualificazioni, data sorteggi, format e dove si giocala guida
Introduzione
Nations League, qualificazioni europee ed Euro 2028: è questo il cammino che attende nei prossimi due anni l'Italia di Roberto Mancini e, con lei, tutte le nazionali europee. Si parte a fine settembre con la nuova edizione della Nations League, la cui fase a gironi sarà concentrata tra la prossima maxi sosta e la finestra di novembre (con fase finale a giugno 2027). I risultati della Nations League, come vedremo, determineranno la suddivisione delle nazionali nelle fasce del sorteggio, che si terrà a dicembre e definirà il cammino verso Euro 2028. Le gare di qualificazione inizieranno a marzo, la competizione continentale invece sarà in programma dal 9 giugno al 9 luglio 2028. Sarà la 18^ edizione degli Europei e verrà ospitata da Inghilterra, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles: tutto quello che c'è da sapere.
Quello che devi sapere
Gli Europei 2028 LIVE su Sky Sport
- Dopo le coppe europee, Sky Sport racconterà anche l’Europeo 2028 (in programma dal 9 giugno al 9 luglio 2028 nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda). 51 partite (di cui 24 in esclusiva) in diretta sui canali di Sky e in streaming su NOW. Acquisiti anche i diritti di trasmettere le qualificazioni a Euro 2028 (che cominceranno a marzo 2027) e la Nations League (che invece scatterà questo 24 settembre e si concluderà il prossimo giugno 2027 con le Finals).
- Come già successo per la cavalcata trionfale conclusa a Wembley 2021, anche questa volta Sky seguirà gli Azzurri attraverso il modello di cronaca "always on": inviati sempre al seguito della Nazionale in ritiro, sia a Coverciano che durante le trasferte; pre e post partita live con interviste, commenti e analisi sfruttando l'innovazione tecnologica che da sempre contraddistingue l'esperienza di Sky Sport.
Ma prima di Euro 2028, come detto, su Sky ci godremo Nations League e qualificazioni europee. Ecco tutti i dettagli, le date e come funzionano:
Il format e le date della Nations League 2026/27
La Nations League è nata nel 2018 con l'idea di sostituire gran parte delle amichevoli internazionali con una competizione biennale che proponesse sempre gare di qualità. Per questo le nazionali in base al loro livello sono suddivise in quattro gruppi (o Leghe) A, B, C e D. Le prime due classificate dei quattro gironi della Lega A accedono ai quarti di finale, che poi determineranno la Final Four. I risultati della competizione determinano anche promozioni e retrocessioni tra le diverse leghe.
Le date dell'edizione 2026/27:
- Fase a gironi: settembre-novembre 2026
- Quarti di finale e spareggi promozione-retrocessione A/B e B/C: dal 25 al 30 marzo 2027
- Final Four: dal 9 al 13 giugno 2027
Come la Nations League influisce sulle qualificazioni agli Europei
Come detto, i risultati della fase a gironi della Nations League 2026/27, che terminerà nella sosta di novembre 2026, influiranno sulle qualificazioni a Euro 2028. Vediamo come:
- Fasce del sorteggio: le nazionali saranno suddivise nelle fasce in base alla classifica generale provvisoria della Nations League 2026/27.
- Composizione dei gironi: quattro diversi gironi da quattro squadre accoglieranno le vincitrici dei quarti di finale della Nations League, rappresentate al momento del sorteggio da un segnaposto per ciascun accoppiamento.
- Calendario: i quarti e la Final Four di Nations League si sovrapporranno alle qualificazioni europee. Per questo le quattro vincitrici dei quarti saranno inserite in gironi da quattro squadre e non giocheranno le qualificazioni nelle finestre dedicate alla Nations League.
- Gironi da cinque: ciascun raggruppamento potrà comprendere al massimo una nazionale sconfitta nei quarti oppure impegnata negli spareggi promozione-retrocessione tra le Leghe A/B e B/C.
- Accesso agli spareggi per Euro 2028: i posti disponibili saranno assegnati alle migliori vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C non ancora qualificate.
- Eventuali posti ancora liberi: si procederà prima con la migliore vincitrice di un girone della Lega D e poi con le nazionali meglio posizionate nella classifica generale provvisoria della Nations League.
Nations League, il calendario dell'Italia
Ovviamente tra le squadre impegnate nella Nations League ci sarà anche l'Italia. Gli Azzurri sono in Lega A e sono stati inseriti nel gruppo 1 con Francia, Belgio e Turchia. Il calendario:
- Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20.45
- Turchia-Italia, lunedì 28 settembre alle 20.45
- Francia-Italia, venerdì 2 ottobre alle 20.45
- Italia-Turchia, lunedì 5 ottobre alle 20.45
- Italia-Francia, giovedì 12 novembre alle 20.45
- Belgio-Italia, domenica 15 novembre alle 20.45
Quando ci sarà il sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028
Il sorteggio della fase a gironi delle qualificazioni a Euro 2028 è in programma domenica 6 dicembre 2026 e si terrà all'International Convention Centre (ICC) di Belfast, in Irlanda del Nord.
Il sorteggio si svolgerà prima dei quarti di finale della Nations League, in programma nel marzo 2027. Poiché l’esito degli incontri sarà ancora sconosciuto, le otto squadre coinvolte saranno rappresentate attraverso segnaposto riferiti alle vincitrici e alle sconfitte di ciascun accoppiamento.
Come saranno composti i gironi di qualificazione
Al sorteggio partecipano tutte le squadre iscritte alla competizione, comprese le nazionali delle quattro federazioni ospitanti la fase finale: Inghilterra, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles. Le squadre vengono sorteggiate in 12 gironi da quattro o cinque, applicando i seguenti criteri:
- Le squadre sono suddivise nelle fasce in base alla classifica generale provvisoria della Nations League 2026/27.
- Le quattro nazionali delle federazioni ospitanti e l'Irlanda del Nord vengono sorteggiate in gironi separati.
- Le quattro vincitrici dei quarti di finale della Nations League 2026/27, rappresentate da un segnaposto per ogni accoppiamento dei quarti, vengono sorteggiate ciascuna in un diverso girone da quattro squadre.
- Ciascun girone da cinque squadre può comprendere al massimo una nazionale sconfitta nei quarti di finale della Nations League 2026/27 oppure una squadra partecipante agli spareggi di promozione e retrocessione tra le Leghe A/B e B/C della Nations League 2026/27.
Il regolamento della fase a gironi delle qualificazioni
La fase a gironi delle qualificazioni inizierà a marzo 2027 e terminerà a novembre dello stesso anno. Le 12 vincitrici dei gironi e le otto migliori seconde classificate si qualificheranno direttamente alla fase finale.
Due posti nella fase finale saranno riservati alle due nazionali ospitanti meglio classificate che non si saranno qualificate come vincitrici dei gironi o tra le otto migliori seconde.
Le altre seconde escluse e diverse squadre provenienti dalla Nations League, disputeranno gli spareggi.
I criteri per la composizione delle fasce
Terminate le qualificazioni, la Uefa elaborerà una classifica generale ordinando separatamente le vincitrici, le seconde, le terze e le quarte dei 12 gironi. La posizione delle nazionali sarà determinata, nell'ordine, da:
- punti ottenuti;
- differenza reti;
- gol segnati;
- reti realizzate in trasferta;
- numero di vittorie;
- successi esterni;
- condotta disciplinare;
- posizione nella classifica generale provvisoria della Nations League 2026/27.
Poiché i gironi saranno composti da quattro o cinque squadre, per confrontare le nazionali non verranno considerati i risultati ottenuti contro le quinte classificate. La graduatoria servirà a individuare le otto migliori seconde qualificate direttamente, stabilire quali squadre accederanno agli spareggi e determinare le fasce del sorteggio della fase finale.
Gli spareggi qualificazione
Gli spareggi, ai quali accederanno alcune delle seconde escluse e diverse squadre provenienti dalla Nations League, si disputeranno a marzo 2028.
In base al numero di posti riservati alle nazionali ospitanti utilizzati, accederanno agli spareggi da due a quattro delle seconde classificate non ancora qualificate. Il tabellone sarà completato dalle migliori vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C della Nations League 2026/27 ancora in corsa. Qualora queste non fossero sufficienti, si procederà con la migliore vincitrice di un girone della Lega D e, successivamente, con le nazionali meglio posizionate nella classifica generale provvisoria della Nations League.
Il numero di posti per la fase finale assegnati attraverso gli spareggi, dunque, potrà variare da due a quattro. Questi i tre possibili scenari:
- Utilizzo di entrambi i posti riservati alle nazionali ospitanti: agli spareggi parteciperanno otto squadre, ovvero le due seconde classificate non ancora qualificate e sei nazionali provenienti dalla Nations League. Le squadre saranno suddivise in due percorsi, ciascuno composto da semifinali e finale in gara unica, per assegnare due posti nella fase finale.
- Utilizzo di uno dei due posti riservati alle nazionali ospitanti: agli spareggi parteciperanno 12 squadre, ovvero le tre seconde classificate non ancora qualificate e nove nazionali provenienti dalla Nations League. Saranno suddivise in tre percorsi, ciascuno composto da semifinali e finale in gara unica, per assegnare tre posti nella fase finale.
- Nessun posto riservato utilizzato dalle nazionali ospitanti: agli spareggi parteciperanno otto squadre, ovvero le quattro seconde classificate non ancora qualificate e quattro nazionali provenienti dalla Nations League. Verranno disputati quattro confronti con gare di andata e ritorno e le rispettive vincitrici si qualificheranno alla fase finale.
Il sorteggio della fase finale avrà luogo prima degli spareggi, per cui le vincitrici saranno assegnate ai gironi della fase finale con dei segnaposto.
Il calendario degli Europei
Archiviate qualificazioni e spareggi, inizia la competizione vera e propria. Si parte venerdì 9 giugno 2028, con la gara inaugurale del torneo che si disputerà al National Stadium del Galles a Cardiff.
La finalissima, invece, è in programma domenica 9 luglio 2028 sul prato di Wembley, a Londra. Andiamo a vedere le date nel dettaglio:
- Fase a gironi: dal 9 al 21 giugno
- Ottavi: dal 24 al 27 giugno
- Quarti: 30 giugno e 1 luglio
- Semifinali: 4 e 5 luglio
- Finale: 9 luglio
Il format della fase a gironi
Saranno 24 le squadre partecipanti, divise in sei gironi da quattro. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi di finale insieme alle quattro migliori terze. Da quel momento il torneo proseguirà a eliminazione diretta.
Il percorso verso la finale sarà predeterminato, consentendo alle squadre di conoscere in anticipo i possibili incroci della fase a eliminazione diretta.
Le "teste di serie" dei gironi
Ogni girone avrà una "testa di serie", definizione che non indica necessariamente la forza della squadra, ma identifica la nazionale che giocherà le tre partite in uno o più stadi prestabiliti. Se qualificate, cinque di queste posizioni saranno riservate a Inghilterra, Repubblica d'Irlanda, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.
La sesta posizione, così come quelle eventualmente lasciate libere dalle nazionali ospitanti non qualificate, sarà assegnata tramite sorteggio alle squadre della fascia 1.
Dove si gioca il torneo
Il torneo si giocherà nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda. Lo scorso 10 ottobre 2023, il Comitato Esecutivo Uefa ha dichiarato vincitrice la candidatura congiunta di Inghilterra, Repubblica d'Irlanda, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, con quest'ultima che non ospiterà partite.
Gli stadi ospitanti
Saranno nove gli stadi che ospiteranno la fase finale di Euro 2028:
- Cardiff (Galles): National Stadium of Wales
- Dublino (Repubblica d'Irlanda): Dublin Arena
- Glasgow (Scozia): Hampden Park
- Newcastle (Inghilterra): St James' Park
- Manchester (Inghilterra): Manchester City Stadium
- Liverpool (Inghilterra): Everton Stadium
- Birmingham (Inghilterra): Villa Park
- Londra (Inghilterra): Tottenham Hotspur Stadium
- Londra (Inghilterra): Wembley Stadium
Le sedi delle gare: dalla fase a gironi alla finale
- Fase a gironi: come detto, la partita inaugurale del torneo si giocherà al National Stadium del Galles a Cardiff. La fase a gironi si disputerà in tutti e nove gli stadi ospitanti.
- Ottavi di finale: si giocheranno in otto dei nove impianti ospitanti, con la sola eccezione di Wembley.
- Quarti di finale: saranno distribuiti tra i quattro paesi ospitanti e si disputeranno a Cardiff, Dublino, Glasgow e Wembley. Per garantire l'equità sportiva, le vincitrici degli ottavi giocheranno i quarti in una sede diversa.
- Semifinali e finale: l'ultima settimana del torneo si svolgerà a Wembley, dove sono in programma le due semifinali, il 4 e il 5 luglio, e la finale del 9 luglio.
A che ora inizieranno le partite di Euro 2028
Le partite di Euro 2028 verranno disputate in tre fasce orarie:
- 15.00
- 18.00
- 21.00
La finale avrà inizio alle ore 18 di domenica 9 luglio 2028. Gli orari completi per ogni giornata saranno ovviamente annunciati dopo il sorteggio della fase finale.