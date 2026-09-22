'Move and Fly': lo sport nei terminal di Roma Fiumicino

Il progetto, nella sua prima fase test, prevede l'installazione di due aree, una per lo yoga ed una dedicata al minigolf, all’interno delle zone Partenze dei Terminal T1 e T3 , nelle quali sarà possibile per i passeggeri tramutare l’attesa in momenti di svago e benessere. Ogni postazione prevederà la presenza di istruttori qualificati , anche con padronanza della lingua inglese, per accompagnare i viaggiatori nelle diverse esperienze. Particolare attenzione sarà rivolta anche ai più giovani. Le postazioni sportive potranno offrire ai bambini un’alternativa dinamica prima di prendere il volo , favorendo l'interazione con i coetanei in un ambiente fortemente multiculturale.

“Waiting is Energy”, il messaggio che accompagna il progetto e l’invito a cambiare prospettiva sull’attesa. Perché anche pochi minuti possono diventare un’occasione per muoversi, incontrarsi e vivere lo sport. Con Move and Fly, il viaggio comincia ancora prima di salire a bordo. “Al centro di “Move and Fly” c’è una visione precisa: l’aeroporto è il simbolo del viaggio, lo sport è il simbolo del movimento. Unire questi due mondi significa offrire ai passeggeri un modo nuovo di vivere l’attesa, stimolando l’attività fisica in un contesto tradizionalmente sedentario e favorendo benessere, socialità e condivisione”, spiega il Presidente di ASI Claudio Barbaro. “Portare lo sport nei terminal insieme ad ASI significa dare ancora più qualità al tempo dell’attesa, introducendo per la prima volta una nuova opportunità di benessere coerente con la nostra visione di uno scalo attento alle migliaia di viaggiatori che vi transitano ogni giorno”, aggiunge l’Amministratore Delegato di ADR, Marco Troncone. “Fiumicino sta investendo nello sport come strumento di benessere e socialità. Lo dimostrano i numerosi interventi che stiamo portando avanti sul territorio. Move & Fly interpreta una visione che condividiamo: rendere lo sport accessibile e vicino alle persone.», conclude il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini.