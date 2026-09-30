Torna Sky Up The Edit, al via la 5^ edizione

Alla presenza del Ministro Abodi è partita oggi la 5^ edizione del progetto Sky che mira a stimolare nuove competenze digitali tra i giovani. A dare il via al progetto un incontro con il Ministro e Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in ingegneria aeronautica. Da quest’anno, accanto a Sky Up The Edit e Sky Up Academy Studios, si aggiunge Sky Up Gen STEM, la nuova iniziativa per avvicinare i ragazzi al mondo dei dati, dell’IA e delle discipline STEM

Ogni traguardo nasce da una domanda e sono curiosità, impegno e coraggio di mettersi in gioco le chiavi giuste per trasformare i sogni dei giovani in opportunità concrete. È partito da questi spunti il dibattito di oggi, che ha dato il via alla quinta edizione di Sky Up The Edit, il progetto di Sky dedicato alle scuole per stimolare lavoro di squadra e lo sviluppo di nuove competenze digitali attraverso la creazione di un contenuto multimediale. Fanno parte di questo progetto anche Sky Up Academy Studios, l’esperienza immersiva negli studi Sky per scoprire da vicino il mondo della produzione audiovisiva e la novità di quest’anno, Sky Up Gen STEM. Con questa nuova iniziativa le classi si confronteranno con esperti sul tema dei dati, per approfondire in modo pratico intelligenza artificiale e discipline STEM.

L'incontro con il Ministro e Amalia Ercoli Finzi Al dibattito di oggi hanno partecipato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in ingegneria aeronautica e Professoressa emerita del Politecnico di Milano, moderati da Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia. Il confronto, a cui hanno partecipato oltre 70 studentesse e studenti, ha messo al centro proprio l’importanza della curiosità come punto di partenza per conoscere, imparare e crescere in un mondo in continua evoluzione.

Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in ingegneria aeronautica e Professoressa emerita del Politecnico di Milano e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi

Varetto, Sky: "Oltre 35.000 studenti in quattro edizioni" "Sky Up The Edit sta crescendo anno dopo anno - le parole di Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia- e conferma l’importanza di offrire a ragazze e ragazzi nuovi spunti di riflessione sul mondo che li circonda. Dopo quattro edizioni e oltre 35.000 studenti, continuiamo a investire in un progetto che mira a creare maggiore consapevolezza e vuole aiutare i più giovani ad orientarsi tra le sfide del presente, unendo creatività e competenze digitali. Anche per questo, l’iniziativa si arricchisce quest’anno con Sky Up Gen STEM, per avvicinare studentesse e studenti alle discipline scientifiche e al mondo dell’intelligenza artificiale: un nuovo modo per dialogare su tematiche sempre più attuali e stimolare competenze necessarie per il loro futuro".

Abodi: "Il futuro appartiene a chi non smette di essere curioso" "La curiosità è una delle risorse più preziose che possiamo stimolare nei giovani- ha spiegato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi - sollecitando il coraggio di fare domande, dando la possibilità di mettersi in discussione e cercare nuove strade. È anche così che nasce il futuro. Poi subentra la nostra responsabilità nel dare risposte e nel saper creare quei ponti che permettono il dialogo. Anche nello sport la curiosità è fondamentale: spinge a conoscersi, a migliorarsi, a superare i propri limiti e ad apprendere dagli altri. In questo percorso competenze, coraggio e spirito di squadra trasformano un’idea in un risultato. Oggi questa curiosità deve accompagnarci anche nel rapporto con la tecnologia in genere e l’intelligenza artificiale in particolare. L’IA ci offrirà nuove possibilità, richiederà maggiori competenze e capacità di governo della stessa, di comprenderne le potenzialità e i rischi, di utilizzarla con consapevolezza e responsabilità. Una volta stabilito questo si potrà valutare l’intelligenza artificiale non come minaccia, ma come opportunità, esattamente come si è quasi sempre rivelato nei secoli il progresso, che è il modo con il quale il presente si predispone al futuro. Perché spesso quando parliamo di futuro pensiamo allo spazio, per esempio? Perché lo spazio rappresenta la frontiera per eccellenza della nostra curiosità: ciò che ancora non conosciamo e che ci spinge a esplorare. La presenza di Amalia Ercoli Finzi ne è una testimonianza straordinaria. La sua storia ci ricorda che nessun traguardo nasce senza la curiosità di immaginare ciò che ancora non esiste e non si conosce. Ai giovani dico: abbiate il coraggio di fare domande e di porre questioni. Perché il futuro appartiene a chi continua a cercare nuove risposte, ma soprattutto a chi non smette di essere curioso. A qualsiasi età". Leggi anche Abodi: "Ct Italia? Mancini non è in discussione"

Amalia Ercoli Finzi: "Per i giovani importante sapere che gli errori fanno parte del percorso" "Lo spazio ci ha insegnato quanto la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica siano fondamentali per affrontare sfide complesse e per costruire il futuro. Le grandi scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche - le parole di Amalia Ercoli Finzi- sono il risultato di tante competenze e di un lavoro fatto insieme, anche grazie al contributo della ricerca e dell’ingegneria italiana. Risultati che si sono ottenuti anche da fallimenti e da errori, che hanno poi portato alla soluzione giusta. Per i giovani è importante sapere che gli errori fanno parte del percorso: non vanno nascosti, ma compresi e trasformati in un’occasione per imparare e saper rischiare. Per fare cose nuove bisogna anche avere il coraggio di cogliere le opportunità, osando quando serve. E questo vale per tutti, soprattutto per le ragazze, che devono sentirsi libere di riconoscere le proprie occasioni e avere il coraggio di prenderle".

Il tema di quest'anno è il rispetto nel mondo digitale o nello sport Anche per questa edizione, le classi partecipanti si trasformeranno in una piccola redazione e realizzeranno un contenuto multimediale originale dedicato al tema del rispetto nel mondo digitale o nello sport. Studentesse e studenti potranno scegliere se sviluppare il tema attraverso un contenuto di informazione o una campagna di sensibilizzazione e come utili spunti avranno a supporto un’ampia library di contributi editoriali, materiali didattici e di approfondimento, con contenuti originali firmati Sky TG24 e Sky Sport sul mondo dello sport e dell’informazione.

Da quest’anno la novità Sky Up Gen STEM Novità di questa edizione è Sky Up Gen STEM, il nuovo progetto con focus sul mondo dei dati, dell’intelligenza artificiale e delle discipline STEM. Le classi di scuola secondaria di I e II grado già iscritte a Sky Up The Edit potranno partecipare a un laboratorio negli studi Sky che unisce apprendimento, sperimentazione e creatività, per imparare la cultura del dato e affinare pensiero critico, problem solving e capacità di formulare domande efficaci, anche in un’ottica di orientamento al mondo del lavoro.

Torna Sky Up Academy Studios E con Sky Up The Edit torna anche Sky Up Academy Studios, l’esperienza che porta per un giorno le studentesse e gli studenti di scuola secondaria di secondo grado, e da quest’anno anche secondaria di primo grado, direttamente negli studi televisivi Sky di Milano. Le classi potranno conoscere da vicino le tecnologie utilizzate nel mondo televisivo e mettersi alla prova nella realizzazione di un contenuto multimediale originale. Un’occasione di apprendimento e orientamento, in cui ragazze e ragazzi potranno anche scoprire quali sono le diverse professionalità di una tech-media company che contribuiscono alla creazione di un prodotto audiovisivo. Sky Up The Edit collabora anche quest’anno con Adobe, che con Adobe Express per Education – la all-in-one AI creativity app che semplifica lo sviluppo delle competenze creative – consentirà a studentesse e studenti di lavorare facilmente allo sviluppo dei propri progetti digitali, acquisendo al contempo nuove competenze digitali che saranno preziose per il loro futuro.