10 anni di Sky Sport: i principali eventi sportivi del decennio

3/51

Per l’Inter è un’annata strepitosa: i nerazzurri, dopo 45 anni, vincono la loro terza Champions League ed è dunque triplete per Mourinho che, nella notte di Madrid, fa sapere che andrà ad allenare proprio in quella città. Sky Sport24 va in diretta per tutta la notte, per seguire live da Malpensa l’arrivo della squadra e la festa della squadra di Mourinho