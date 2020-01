1/15

Il Festival di Sanremo 2020 nel segno delle donne. Amadeus, presentatore e direttore artistico, avrà al suo fianco, come annunciato, non le classiche vallette, ma un parterre di donne, che come da lui affermato "rappresentano mondi, ruoli ed esperienze diverse. Sarà un Festival mai visto prima". Si tratta di Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D'Aquino, Laura Chimenti e Francesca Sofia Novello. Ma non solo, saranno anche altre le presenze femminili che si alterneranno sul palco dell'Ariston: Georgina Rodriguez, Rula Jebreal, Mara Venier, Monica Bellucci, Sabrina Salerno e Alketa Vejsiu.