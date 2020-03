2/20

IL CALCIO E LA BICICLETTA SCOMPARSA

di Marco Cattaneo e Billy Costacurta

Salani editore



Seconda uscita della collana dei racconti di "Zio Billy". Lettura ideale per bambini appassionati di calcio, con le storie vere di grandi campioni raccontate in modo originale, ma perfette anche per mamme e papà, come favole della buonanotte. Lo stile è lo stesso, inconfondibile, con cui Marco Cattaneo ci sta raccontando in questi giorni la nostra "partita" contro il Coronavirus



