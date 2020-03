Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio e ricadute sullo sport

Fontana: "Roma non capisce, serve centro rianimazione"

"Credo che ci sia una percezione sbagliatissima a Roma e non solo", "il fatto e' che a dispetto di ogni difficoltà noi non vogliamo farci trovare impreparati al peggio": lo ha affermato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista a Repubblica, spiegando la decisione di accelerare per l'allestimento di rianimazione ai Padiglioni 1 e 2 della Fiera. "Non intendo fare politica con questo evento e non intendo fare polemiche ne' con con il governo, ne' con la Protezione civile", ha assicurato Fontana. Poi ha spiegato la nomina di Guido Bertolaso a consulente: "Si', c'e' stata polemica in passato, ma mi fido di lui, sara' il nostro consulente e ci aiutera' con i suoi contatti in tutto il mondo a realizzare questo ospedale". Il governatore ha spiegato che "la crescita dei contagi porta all'esaurimento dei letti" in terapia intensiva: "Noi in due settimane ne abbiamo creati 300, e li abbiamo aggiunti ai 650 che gia' c'erano. Ma ci sono studi seri che parlano di 4 mila persone da ricoverare in terapia intensiva in Italia a breve".