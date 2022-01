47/60

OLIMPIADI ESTIVE



Dopo gli Europei di calcio arrivano i Giochi Olimpici (anch'essi rinviati di un anno a causa della pandemia) e per l'Italia è un festeggiamento continuo. Per la prima volta nella storia, gli azzurri ottengono almeno una medaglia per ogni giornata: alla fine diventeranno 40, record di sempre per il nostro Paese (divisi in 19 discipline, altro primato). Un'edizione così trionfale da meritare alcuni passaggi individuali...