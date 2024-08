Mr. Jones: un nome ordinario per una storia straordinaria

L’anno prossimo giocherà al Partizan di Belgrado, in Eurolega, ma nel suo passato c’è stata la Cina, un titolo da MVP in G League e soltanto 12 partite (con tre squadre diverse) in NBA. Carlik Jones, però, vanta anche una tripla doppia realizzata in faccia a LeBron James e ai mostri sacri di Team USA, affrontati anche alle ultime Olimpiadi. Dove ha aggiunto il capitolo più improbabile alla sua storia già straordinaria: e uno strano ‘Deng’ al suo nome