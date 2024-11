Cosa aspettarci dall'Italbasket in Islanda

L'Italbasket riparte da Reykjavik per andare a caccia della qualificazione agli Europei del 2025. L'ultima volta non finì benissimo, con gli Azzurri sconfitti per 107-105 dopo un doppio supplementare. In Islanda il Ct Pozzecco porterà una formazione 'sperimentale', prima di ridare spazio ai titolari nella gara che si terrà a Reggio Emilia, sempre contro l'Islanda, tra pochi giorni. Islanda-Italia sarà live venerdì 22 novembre alle ore 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW