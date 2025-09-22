Chi sarà l’MVP della Supercoppa? Otto candidati in rampa di lancio e due outsider

Non ha certo bisogno di presentazioni, perché a Trento prima e a Milano dopo Shields ha scritto diverse pagine di storia recente del basket italiano. In una EA7 Emporio Armani che in estate ha cambiato un po’ pelle, il leader silenzioso rimane lui e c’è da scommettere che quando la palla peserà, anche in Supercoppa, i compagni la metteranno nelle sue mani