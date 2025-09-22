Chi sarà l’MVP della Supercoppa? Otto candidati in rampa di lancio e due outsider

Introduzione
L’appuntamento con la Supercoppa, in programma nel prossimo weekend all’Unipol Forum di Assago e in diretta su Sky Sport, Cielo e in streaming su NOW, si fa sempre più vicino. E tra Trento, Brescia, Bologna e Milano non mancano certo i possibili protagonisti della manifestazione. Ecco otto candidati al premio di MVP della Supercoppa e due possibili outsider che potrebbero sorprendere tutti
MIRO BILAN, GERMANI BRESCIA
MVP dell’ultima regular season, il centro croato è un veterano con un’esperienza ormai lunghissima e una capacità di farsi trovare pronto agli appuntamenti importanti che ha pochi eguali nel nostro campionato. Il sogno di Brescia di strappare un altro trofero dopo la Coppa Italia del 2023 passa soprattutto dalle sue mani
AMEDEO DELLA VALLE, GERMANI BRESCIA
Se Bilan è stato l’MVP della scorsa stagione, Della Valle è reduce dal premio di miglior italiano del nostro campionato e da un’estate esaltante trascorsa con la maglia azzurra nella specialità del 3X3. E, visto che non si è mai fermato, la sua mano potrebbe essere subito caldissima già in Supercoppa
DJ STEWARD, DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
Snobbato al Draft del 2021, l’ex Duke ha provato senza fortuna a costruirsi una carriera in NBA e in estate ha accettato la sfida propostagli da Trento. Il talento e i punti nelle mani non gli mancano, e in una competizione da dentro o fuori come la Supercoppa Steward potrebbe presentarsi in grande stile ai suoi nuovi tifosi
MATAS JOGELA, DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
Anche a Jogela il talento non sembra proprio mancare, visto che l’ex Zalgiris ha fatto tutta la trafila nelle rappresentative giovanili della nazionale lituana, di solito fucina di giocatori poi protagonisti ai massimi livelli. Fin qui non gli è riuscito di confermarsi con continuità a livello di club, ma la combinazione tra mani educate e stazza fisica è di quelle che sulla singola partita possono fare la differenza
SHAVON SHIELDS, EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
Non ha certo bisogno di presentazioni, perché a Trento prima e a Milano dopo Shields ha scritto diverse pagine di storia recente del basket italiano. In una EA7 Emporio Armani che in estate ha cambiato un po’ pelle, il leader silenzioso rimane lui e c’è da scommettere che quando la palla peserà, anche in Supercoppa, i compagni la metteranno nelle sue mani
ZACH LEDAY, EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
Altra conferma in casa Milano e altro leader della squadra. Il talento offensivo non è forse quello di Shields, ma l’intensità con cui affronta ogni partita e la capacità di incidere su entrambi i lati del campo rendono Shields un protagonista certo anche nella Supercoppa, e se dovesse azzeccare due partite delle sue…
SALIOU NIANG, VIRTUS OLIDATA BOLOGNA
L’Eurobasket giocato con l’Italia, e prima la scelta da parte di Cleveland al Draft NBA, l’hanno lanciato verso il palcoscenico internazionale. Ora a Bologna si attendono che Niang si confermi protagonista ai massimi livelli, magari cominciando proprio da una grande prestazione in Supercoppa
CARSEN EDWARDS, VIRTUS OLIDATA BOLOGNA
È forse l’acquisto più importante dell’estate per Bologna, anche perché porta con sé tanta esperienza ed è reduce da un’annata eccellente al Bayern Monaco, dove ha confermato di essere uno degli attaccanti più letali di tutta l’Eurolega. E la Supercoppa potrebbe essere il palcoscenico giusto per farsi subito conoscere anche dagli appassionati e tifosi italiani
LE POSSIBILI SORPRESE
Tre partite, un trofeo, un solo vincitore. La formula della Supercoppa, che oltretutto si presenta proprio all’inizio della stagione, quando gli equilibri di squadra sono ancora tutti da definire e le gambe risentono della preparazione estiva, si presta a sorprese. E tra le sorprese potrebbero anche esserci potenziali MVP che con le loro prestazioni individuali decidono il torneo
LUCA VILDOZA, VIRTUS OLIDATA BOLOGNA
L’esperienza, anche in gare dove chi vince va avanti e chi perde è eliminato, di certo non gli manca, così come a Lucas Vildoza, altro colpo pregiato del mercato della Virtus, non fanno difetto la capacità di segnare canestri decisivi o di servire i compagni quando la partita lo permette. Non ci sarebbe quindi da stupirsi troppo se fosse proprio lui il protagonista principale della Supercoppa
LORENZO BROWN, EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
A proposito di esperienza, a 35 anni suonati Brown ne ha da vendere. Durante la sua ormai lunga carriera l’ex Panathinaikos e Maccabi ne ha viste letteralmente di tutti i colori e, anche con la maglia della Spagna, ha più volte dimostrato di non mancare mai quando l’appuntamento è di quelli importanti