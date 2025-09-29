Introduzione
Una grande esclusiva Sky, la stagione di Eurolega 2025-26, inizia domani, con il doppio impegno delle italiane, Olimpia Milano e Virtus Bologna. Tutti a caccia del Fenerbahce (di un altro azzurro, Nicolò Melli) campione, anche se una squadra italiana non vince il massimo trofeo continentale dal 2001, quando se l'aggiudicò proprio la Virtus Bologna. Per preparsi al via e sapere tutto sui vecchi e nuovi protagonisti, ecco quintetti e roster completi delle squadre in corsa per il titolo
Quello che devi sapere
AS MONACO
IL RESTO DEL ROSTER:
- DAVID MICHINEAU
- NICK CALATHES
- TERRY TARPEY
- NEMANJA NEDOVIC
- MATTHEW STRAZEL
- JARON BLOSSOMGAME
- JUHANN BEGARIN
- YOAN MAKOUNDOU
- KEVARRIUS HAYES
- DONATAS MOTIEJUNAS
BARCELLONA
IL RESTO DEL ROSTER:
- JUANI MARCOS
- MYLES CALE
- DARIO BRIZUELA
- TOMAS SATORANSKY
- JUAN NUNEZ
- MILES NORRIS
- JOEL PARRA
- JAN VESELY
- YOUSSOUPHA FALL
BASKONIA
IL RESTO DEL ROSTER:
- MARKUS HOWARD
- RAFA VILLAR
- MATTEO SPAGNOLO
- JOSEBA QUEREJETA
- MATE KATHIASHVILI
- PEDRO SOUZA
- RODIONS KURUCS
- TADAS SEDEKERSKIS
- CLEMENT FRISCH
- VIT HRABAR
- MAMADI DIAKITE
- CHIEK DIALLO
- KHALIFA DIOP
- JUOM BOL
BAYERN MONACO
IL RESTO DEL ROSTER:
- STEFAN JOVIC
- JUSTUS HOLLATZ
- ROKAS JOKUBAITIS
- OSCAR DA SILVA
- XAVIER RATHAN-MAYES
- NIELS GIFFEY
- JUSTINIAN JESSUP
- ALEKSA RADANOV
- ISIAHA MIKE
- LEON KRATZER
- ELIAS HARRIS
- DAVID McCORMACK
DUBAI BASKETBALL
IL RESTO DEL ROSTER:
- THIRDY RAVENA
- ALEKSA AVRAMOVIC
- KLEMEN PREPELIC
- KOSTA KONDIC
- DANILO ANDJUSIC
- NEMANJA DANGUBIC
- DWANE BACON
- AWUDU ABASS
- DAVIS BERTANS
- JUSTIN ANDERSON
- MAM JAITEH
- SERTAC SANLI
- KENAN KAMENJAS
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
IL RESTO DEL ROSTER:
- NICCOLO MANNION
- QUINN ELLIS
- STEFANO TONUT
- LEANDRO BOLMARO
- ARMONI BROOKS
- DIEGO FLACCADORI
- VLATKO CANCAR
- GIAMPAOLO RICCI
- OUSMANE DIOP
- JOSH NEBO
- LEONARDO TOTE
- BRYANT DUNSTON
EFES ISTANBUL
IL RESTO DEL ROSTER:
- RODRIGUE BEAUBOIS
- SEHMUS HAZER
- JORDAN LLOYD
- NICK WEILER-BABB
- ROLANDS SMITS
- BURAKCAN YILDIZLI
- DAVID MUTAF
- ERCAN OSMANI
- ERKAN YILMAZ
- BRICE DESSERT
- VINCENT POIRIER
- KAI JONES
FENERBAHCE ISTANBUL
IL RESTO DEL ROSTER:
- ONURALP BITIM
- SCOTTIE WILBEKIN
- MERT EKSIOGLU
- TALEN HORTON-TUCKER
- MELIH MAHMUTOGLU
- DEVON HALL
- ARTURS ZAGARS
- METECAN BIRSEN
- TARIK BIBEROVIC
- HAMZA MESTOGLU
- ARMANDO BACOT JR.
- JILSON BANGO
- KHEM BIRCH
HAPOEL TEL AVIV
IL RESTO DEL ROSTER:
- CHRIS JONES
- ANTONIO BLAKENEY
- SANDY COHEN
- GUY PALATIN
- BAR TIMOR
- YAM MADAR
- IFTAH ZIV
- ITAY SEGEV
- OZ BLAYZER
- COLLIN MALCOLM
- TOMER GINAT
- BRUNO CABOCLO
- TAI ODIASE
- DAN OTURU
MACCABI TEL AVIV
IL RESTO DEL ROSTER:
- JIMMY CLARK III
- OREN SAHAR
- JOHN DIBARTOLOMEO
- TAMIR BLATT
- LAVI GUR
- UROS TRIFUNOVIC
- WILLIAM RAYMAN
- TAMIR GOLD
- MARCIO SANTOS
- ROMAN SORKIN
- CLIFFORD OMORUYI
OLYMPIACOS ATENE
IL RESTO DEL ROSTER:
- FRANK NTILIKINA
- KEENAN EVANS
- GIANNOULIS LARENTZAKIS
- SABEN LEE
- OMIROS NETZIPOGLOU
- SHAQUIELLE McKISSIC
- TYLER DORSEY
- TYSON WARD
- ALEC PETERS
- MOUSTAPHA FALL
- NIKOLA MILUTINOV
- KOSTAS ANTETOKOUNMPO
PANATHINAIKOS ATENE
IL RESTO DEL ROSTER:
- PANAGIOTIS KALAITZAKIS
- KOSTAS SLOUKAS
- JERIAN GRANT
- VASSILIS TOLIOPOULOS
- CEDI OSMAN
- NIKOLAOS ROGKAVOPOULOS
- ALEXANDROS SAMODUROV
- JUANCHO HERNANGOMEZ
- RICHAUN HOLMES
- IOANNIS KOUZELOGLOU
- OMER YURTSEVEN
PARIGI
IL RESTO DEL ROSTER:
- SEBASTIAN HERRERA
- ILIAN MOUNGALLA
- JOEL AYAYI
- YAKUBA OUATTARA
- LEOPOLD CAVALIERE
- JEREMY MORGAN
- DAULTON HOMMES
- DEREK WILLIS
- ALLAN DOKOSSI
- MOUHAMED FAYE
- ENZO SHAHRVIN
PARTIZAN BELGRADO
IL RESTO DEL ROSTER:
- DJORDJE SEKULARAC
- DUANE WASHINGTON
- MITAR BOSNJAKOVIC
- MIIKKA MUURINEN
- MARIO NAKIC
- VANJA MARINKOVIC
- ALEKSEJ POKUSEVSKI
- STERLING BROWN
- ISAAC BONGA
- ARIJAN LAKIC
REAL MADRID
IL RESTO DEL ROSTER:
- DAVID KRAEMER
- GABRIELE PROCIDA
- SERGIO LLULL
- ANDRES FELIZ
- TREY LYLES
- ALBERTO ABALDE
- IZAN ALMANSA
- GABRIEL DEK
- EGOR AMOSOV
- USMAN GARUBA
- BRUNO FERNANDO
STELLA ROSSA BELGRADO
IL RESTO DEL ROSTER:
- STEFAN MILJENOVIC
- ISAIAH CANAAN
- TYSON CARTER
- OGNJEN RADOSIC
- DEJAN DAVIDOVAC
- NIKOLA KALINIC
- OGNJEN DOBRIC
- JORDAN NWORA
- UROS PLAVSIC
- IZUNDU EBUKA
- LAZAR STOJKOVIC
- JOEL BOLOMBOY
VALENCIA
IL RESTO DEL ROSTER:
- BRANCOU BADIO
- JOSEP PUERTO
- SERGIO DE LARREA
- XABI LOPEZ-AROSTEGUI
- OMARI MOORE
- IKE IROEGBU
- ISAAC NOGUES
- NATHAN REUVERS
- JORGE CAROT
- NATHAN SESTINA
- YANKUBA SIMA
- ETHAN HAPP
- MATTHEW COSTELLO
ASVEL VILLEURBANE
IL RESTO DEL ROSTER:
- GLYNN WATSON
- MARVYN WADE
- ADAM ATAMNA
- SHAQUILLE HARRISON
- MELVIN AJINCA
- EDWIN JACKSON
- DAVID LIGHTY
- MBAYE NDIAYE
- BASTIEN VAUTIER
VIRTUS BOLOGNA
IL RESTO DEL ROSTER:
- DANIEL HACKETT
- LUCA VILDOZA
- MATTEO ACCORSI
- BRANDON TAYLOR
- ABRAMO CANKA
- MATTHEW MORGAN
- SALIOU NIANG
- LEO MENALO
- KARIM JALLOW
- NICOLA AKELE
- ALIOU DIARRA
ZALGIRIS KAUNAS
IL RESTO DEL ROSTER:
- DOVYDAS GIEDRAITIS
- MAODO LO
- MANTA RUBSTAVICIUS
- DOVYDAS BUIKA
- DEIVIDAS SIRVYDIS
- IGNAS BRAZDEIKIS
- DUSTIN SLEVA
- ARNAS BUTKEVICIUS
- LAURYNAS BIRUTIS
- IGNAS STOMBERGAS