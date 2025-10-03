Introduzione
Prende finalmente il via la nuova stagione del basket italiano, con la novità delle partite che andranno in onda su Sky Sport Basket (canale 205). Una stagione da vivere con Sky Sport, cominciando con Milano-Tortona (domenica alle 16) e con Bologna-Napoli (lunedì alle 20.30) fino alla finalissima che assegnerà lo Scudetto. Qui tutti i quintetti e i roster delle 16 squadre che si daranno battaglia da qui al prossimo giugno
IL BASKET ITALIANO TORNA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE
Quello che devi sapere
LA LEGA BASKET TORNA SU SKY SPORT
ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ
IL RESTO DEL ROSTER
- RICCARDO MORASCHINI
- ANDREA DE NICOLAO
- GRANT BASILE
- IFE JOSHUA AJAYI
- LEONARDO OKEKE
APU OLD WILD WEST UDINE
IL RESTO DEL ROSTER
- MIRZA ALIBEGOVIC
- SKYLAR SPENCER
- MATTEO DA ROS
- DJ BREWTON
- ANDREA CALZAVARA
BANCO DI SARDEGNA SASSARI
IL RESTO DEL ROSTER
- ALESSANDRO ZANELLI
- FADILOU SECK
- LAURYNAS BELIAUSKAS
- MARCO CERON
- ENRICO CASU
- LUCA VINCINI
- ANDREA MEZZANOTTE
BERTRAM DERTHONA TORTONA
IL RESTO DEL ROSTER
- JUSTIN GORHAM
- EZRA MANJON
- ANDREA PECCHIA
- LAMINE TANDIA
- TOMMASO BALDASSO
- PAUL STEPHAN BILIGHA
- JOONAS RIISMAA
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
IL RESTO DEL ROSTER
- CHEICKH NIANG
- TOTO FORRAY
- THEO AIRHIENBUWA
- FEDERICO CATTAPAN
- ANDREJ JAKIMOVSKI
- JORDAN BAYEHE
- PATRICK HASSAN
- KHALIF BATTLE
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
IL RESTO DEL ROSTER
- VLATKO CANCAR
- NICCOLÒ MANNION
- QUINN ELLIS
- DEVIN BOOKER
- STEFANO TONUT
- LEANDRO BOLMARO
- ARMONI BROOKS
- GIAMPAOLO RICCI
- DIEGO FLACCADORI
- OUSMANE DIOP
- LEONARDO TOTÈ
- BRYANT DUNSTON
GERMANI BRESCIA
IL RESTO DEL ROSTER
- GIANCARLO FERRERO
- C.J. MASSINBURG
- ANDREA DONEDA
- MATTIA SANTINON
- JASON BURNELL
- JOSEPH MOBIO
- DAVID REGINALD COURNOOH
NAPOLI BASKETBALL
IL RESTO DEL ROSTER
- SAVION FLAGG
- ISHMAEL EL-AMIN
- LEONARDO FAGGIAN
- STEFANO SACCOCCIA
- STEFANO GENTILE
- GUGLIELMO CARUSO
- RASIR BOLTON
NUTRIBULLET TREVISO BASKET
IL RESTO DEL ROSTER
- MUHAMMAD-ALI ABDUR-RAHKMAN
- DAVID TORRESANI
- FEDERICO MIASCHI
- MATTEO CHILLO
- FRANCESCO PELLEGRINO
OPENJOBMETIS VARESE
IL RESTO DEL ROSTER
- ALLERIK FREEMAN
- ELISEE ASSUI
- MATTEO LIBRIZZI
- MAXIMILIAN LADURNER
- MAURO VILLA
PALLACANESTRO TRIESTE
IL RESTO DEL ROSTER
- LODOVICO DEANGELI
- JARROD UTHOFF
- MICHELE RUZZIER
- FRANCESCO CANDUSSI
- PIETRO IANNUZZI
- DAVIDE MORETTI
- JAHMI'US RAMSEY
TRAPANI SHARK
IL RESTO DEL ROSTER
- ALESSANDRO CAPPELLETTI
- JD NOTAE
- RICCARDO ROSSATO
- TIMOTHY ALLEN
- MATTHEW HURT
- PAUL EBOUA
- FABRIZIO PUGLIATTI
UMANA REYER VENEZIA
IL RESTO DEL ROSTER
- ALESSANDRO LEVER
- GIOVANNI DE NICOLAO
- LEONARDO CANDI
- STEFAN NIKOLIC
- GIGA JANELIDZE
- JORDAN PARKS
- CARL WHEATLE
- AMEDEO TESSITORI
UNA HOTELS REGGIO EMILIA
IL RESTO DEL ROSTER
- TOMAS WOLDETENSAE
- OMAR MAININI
- LORENZO UGLIETTI
- LUCA SEVERINI
- MAME SABA DEME EL HADJI
- JAIME ECHENIQUE
- MICHELE VITALI
VANOLI BASKET CREMONA
IL RESTO DEL ROSTER
- DAVIDE CASARIN
- SASHA GRANT
- FILIPPO GALLI
- GIOVANNI VERONESI
- CHRISTIAN BURNS
- ALJAMI DURHAM
VIRTUS OLIDATA BOLOGNA
IL RESTO DEL ROSTER
- LUCA VILDOZA
- MATTEO ACCORSI
- BRANDON TAYLOR
- DERRICK ALSTON
- ABRAMO CANKA
- DANIEL HACKETT
- MATT MORGAN
- ALIOU DIARRA
- KARIM JALLOW
- MOMO DIOUF
- NICOLA AKELE