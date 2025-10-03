Esplora tutte le offerte Sky
Lega Basket 2025-26 al via: i quintetti e i roster di tutte le 16 squadre

Basket

Introduzione

Prende finalmente il via la nuova stagione del basket italiano, con la novità delle partite che andranno in onda su Sky Sport Basket (canale 205). Una stagione da vivere con Sky Sport, cominciando con Milano-Tortona (domenica alle 16) e con Bologna-Napoli (lunedì alle 20.30) fino alla finalissima che assegnerà lo Scudetto. Qui tutti i quintetti e i roster delle 16 squadre che si daranno battaglia da qui al prossimo giugno

 

IL BASKET ITALIANO TORNA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

 

Quello che devi sapere

LA LEGA BASKET TORNA SU SKY SPORT

Sky Sport Basket è la nuova casa della grande pallacanestro, con il meglio della Serie A, l'Eurolega e l'Eurocup in esclusiva e lo spettacolo del basket NBA. La LBA torna a essere protagonista con due appuntamenti ogni weekend, partendo da Milano-Tortona (domenica alle 16) e Virtus Bologna-Napoli (lunedì alle 20.30), due partite per turno dei quarti di finale dei playoff, tutte le semifinali e tutte le finali, e tutte le partite della Coppa Italia. Di seguito tutti i quintetti e i roster della stagione che sta per cominciare

1/17

ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ

IL RESTO DEL ROSTER

  • RICCARDO MORASCHINI
  • ANDREA DE NICOLAO
  • GRANT BASILE
  • IFE JOSHUA AJAYI
  • LEONARDO OKEKE

ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ
2/17
APU OLD WILD WEST UDINE

IL RESTO DEL ROSTER

  • MIRZA ALIBEGOVIC
  • SKYLAR SPENCER
  • MATTEO DA ROS
  • DJ BREWTON
  • ANDREA CALZAVARA

APU OLD WILD WEST UDINE
3/17

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

IL RESTO DEL ROSTER

  • ALESSANDRO ZANELLI
  • FADILOU SECK
  • LAURYNAS BELIAUSKAS
  • MARCO CERON
  • ENRICO CASU
  • LUCA VINCINI
  • ANDREA MEZZANOTTE

BANCO DI SARDEGNA SASSARI
4/17
BERTRAM DERTHONA TORTONA

IL RESTO DEL ROSTER

  • JUSTIN GORHAM
  • EZRA MANJON
  • ANDREA PECCHIA
  • LAMINE TANDIA
  • TOMMASO BALDASSO
  • PAUL STEPHAN BILIGHA
  • JOONAS RIISMAA

BERTRAM DERTHONA TORTONA
5/17

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

IL RESTO DEL ROSTER

  • CHEICKH NIANG
  • TOTO FORRAY
  • THEO AIRHIENBUWA
  • FEDERICO CATTAPAN
  • ANDREJ JAKIMOVSKI
  • JORDAN BAYEHE
  • PATRICK HASSAN
  • KHALIF BATTLE

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
6/17
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

IL RESTO DEL ROSTER

  • VLATKO CANCAR
  • NICCOLÒ MANNION
  • QUINN ELLIS
  • DEVIN BOOKER
  • STEFANO TONUT
  • LEANDRO BOLMARO
  • ARMONI BROOKS
  • GIAMPAOLO RICCI
  • DIEGO FLACCADORI
  • OUSMANE DIOP
  • LEONARDO TOTÈ
  • BRYANT DUNSTON

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
7/17

GERMANI BRESCIA

IL RESTO DEL ROSTER

  • GIANCARLO FERRERO
  • C.J. MASSINBURG
  • ANDREA DONEDA
  • MATTIA SANTINON
  • JASON BURNELL
  • JOSEPH MOBIO
  • DAVID REGINALD COURNOOH

GERMANI BRESCIA
8/17
NAPOLI BASKETBALL

IL RESTO DEL ROSTER

  • SAVION FLAGG
  • ISHMAEL EL-AMIN
  • LEONARDO FAGGIAN
  • STEFANO SACCOCCIA
  • STEFANO GENTILE
  • GUGLIELMO CARUSO
  • RASIR BOLTON

NAPOLI BASKETBALL
9/17

NUTRIBULLET TREVISO BASKET

IL RESTO DEL ROSTER

  • MUHAMMAD-ALI ABDUR-RAHKMAN
  • DAVID TORRESANI
  • FEDERICO MIASCHI
  • MATTEO CHILLO
  • FRANCESCO PELLEGRINO

NUTRIBULLET TREVISO BASKET
10/17
OPENJOBMETIS VARESE

IL RESTO DEL ROSTER

  • ALLERIK FREEMAN
  • ELISEE ASSUI
  • MATTEO LIBRIZZI
  • MAXIMILIAN LADURNER
  • MAURO VILLA

OPENJOBMETIS VARESE
11/17

PALLACANESTRO TRIESTE

IL RESTO DEL ROSTER

  • LODOVICO DEANGELI
  • JARROD UTHOFF
  • MICHELE RUZZIER
  • FRANCESCO CANDUSSI
  • PIETRO IANNUZZI
  • DAVIDE MORETTI
  • JAHMI'US RAMSEY

PALLACANESTRO TRIESTE
12/17
TRAPANI SHARK

IL RESTO DEL ROSTER

  • ALESSANDRO CAPPELLETTI
  • JD NOTAE
  • RICCARDO ROSSATO
  • TIMOTHY ALLEN
  • MATTHEW HURT
  • PAUL EBOUA
  • FABRIZIO PUGLIATTI

TRAPANI SHARK
13/17

UMANA REYER VENEZIA

IL RESTO DEL ROSTER

  • ALESSANDRO LEVER
  • GIOVANNI DE NICOLAO
  • LEONARDO CANDI
  • STEFAN NIKOLIC
  • GIGA JANELIDZE
  • JORDAN PARKS
  • CARL WHEATLE
  • AMEDEO TESSITORI

UMANA REYER VENEZIA
14/17
UNA HOTELS REGGIO EMILIA

IL RESTO DEL ROSTER

  • TOMAS WOLDETENSAE
  • OMAR MAININI
  • LORENZO UGLIETTI
  • LUCA SEVERINI
  • MAME SABA DEME EL HADJI
  • JAIME ECHENIQUE
  • MICHELE VITALI

UNA HOTELS REGGIO EMILIA
15/17

VANOLI BASKET CREMONA

IL RESTO DEL ROSTER

  • DAVIDE CASARIN
  • SASHA GRANT
  • FILIPPO GALLI
  • GIOVANNI VERONESI
  • CHRISTIAN BURNS
  • ALJAMI DURHAM

VANOLI BASKET CREMONA
16/17
VIRTUS OLIDATA BOLOGNA

IL RESTO DEL ROSTER

  • LUCA VILDOZA
  • MATTEO ACCORSI
  • BRANDON TAYLOR
  • DERRICK ALSTON
  • ABRAMO CANKA
  • DANIEL HACKETT
  • MATT MORGAN
  • ALIOU DIARRA
  • KARIM JALLOW
  • MOMO DIOUF
  • NICOLA AKELE

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA
17/17
