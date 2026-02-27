Offerte Sky
Gran Bretagna-Italia di basket, il risultato della partita in diretta dalle 20.30

Basket

Nuovo impegno per la nazionale di coach Luca Banchi, che a Newcastle affronta la Gran Bretagna nel primo di due confronti validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2027. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

I CONVOCATI DI COACH BANCHI

Dopo aver perso all'esordio contro l'Islanda e vinto in Lituania, l'ItalBasket di coach Banchi torna in campo per la prima di due gare consecutive con la Gran Bretagna in trasferta a Newcastle. Una sfida importante valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027, nel primo dei due gironi che porteranno fino alla competizione che si terrà in Qatar il prossimo anno. L'Italia potrà contare su Nico Mannion e Stefano Tonut, mentre i nostri avversari non avranno a disposizione Quinn Ellis dell'Olimpia Milano, che si aggregherà alla sua nazionale solo per la seconda partita di lunedì. Tutte le squadre del gruppo D hanno un record di 1-1 dopo le prime due gare, con una differenza canestri ridottissima (Gran Bretagna +5, Lituania 0, Islanda -1 e Italia -4). Appuntamento in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

