Introduzione
È tutto pronto a San Juan per l’inizio del girone di qualificazioni ai Mondiali di basket ai quali l’ItalBasket vuole tornare per la prima volta dal 1994. Coach Capobianco conferma 11 delle 12 ragazze già capaci di vincere uno storico bronzo a EuroBasket, mentre gli Stati Uniti (già sicure di un posto ai Mondiali a settembre, perciò passano le migliori tre oltre agli USA) schierano le superstar della WNBA come Caitlin Clark. Di seguito tutti i roster delle squadre e il calendario delle dieci gare trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW da mercoledì 11 marzo, tra cui tutte quelle dell’Italia
Quello che devi sapere
ITALIA
- 0 Jasmine Keys
- 6 Francesca Pasa
- 8 Costanza Verona
- 9 Cecilia Zandalasini
- 11 Francesca Pan
- 13 Lorela Cubaj
- 14 Sara Madera
- 18 Mariella Santucci
- 19 Martina Fassina
- 22 Olbis Andre
- 23 Laura Spreafico
- 77 Martina Kacerik
Coach: Andrea Capobianco
NUOVA ZELANDA
- 2 Emilia Shearer
- 4 PahlyssHokianga
- 5 Emma Rogers
- 8 Tegan Graham
- 10 Ashlee Strawbridge
- 11 Sharne Robati
- 12 Rebecca Pizzey
- 14 Ella Tofaeono
- 15 Jade Kirisome
- 26 Tayla Dalton
- 33 Briarley Rogers
- 45 Charlotte Whittaker
Coach: Natalie Hurst
PORTO RICO
- 1 Tayra Melendez
- 2 Brianna Jones
- 3 Nina De Leon
- 5 Pamela Rosado
- 6 Zaida Gonzalez
- 11 Sofia Roma
- 22 Arella Guirantes
- 23 Trinity San Antonio
- 24 Kaelynn Satterfield
- 33 India Pagan
- 34 Imani McGee-Stafford
- 55 Jacqueline Benitez
Coach: Gerardo Batista
SENEGAL
- 0 Nene Ndiaye
- 3 Victorine Thiaw
- 7 Sabou Gueye
- 16 Aminata Ly
- 20 Khadija Faye
- 21 Mame Fall
- 22 Ndioma Kané
- 23 Mathilde Diop
- 24 Yacine Diop
- 32 Fatou Pouye
- 41 Sokhna Ndiaye
- 77 Lena Timera
Coach: Cheikh Sarr
SPAGNA
- 2 Elena Buenavida
- 4 Mariona Ortiz
- 5 Maite Cazorla
- 6 Aina Ayuso
- 8 Maria Araujo
- 9 Helena Pueyo
- 10 Maria Conde
- 11 Awa Fam
- 14 Raquel Carrera
- 17 Megan Gustafson
- 20 Paula Ginzo
- 44 Iyana Martin
Coach: Miguel Mendez
STATI UNITI
- 4 Paige Bueckers
- 5 Kelsey Plum
- 6 Dearica Hamby
- 7 Kahleah Copper
- 8 Chelsea Gray
- 9 Angel Reese
- 10 Rhyne Howard
- 11 Rae Burrell
- 12 Caitlin Clark
- 13 Jackie Young
- 14 Monique Billings
- 15 Kiki Iriafen
Coach: Kara Lawson
TUTTE LE PARTITE SU SKY SPORT
USA-SENEGAL
- LIVE mercoledì 11 marzo alle 22.00 su Sky Sport Mix (e su Sky Sport Basket al termine di Venezia-Trento) col commento di Giovanni Poggi
ITALIA-PORTORICO
- LIVE nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo all’1.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi
SENEGAL-SPAGNA
- LIVE giovedì 12 marzo alle 19 su Sky Sport 257 col commento di Calogero Destro
ITALIA-NUOVA ZELANDA
- LIVE giovedì 12 marzo alle 22 su Sky Sport Basket col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi
SENEGAL-NUOVA ZELANDA
- LIVE sabato 14 marzo alle 19 su Sky Sport Mix col commento di Giovanni Poggi
USA-ITALIA
- LIVE sabato 14 marzo alle 22 su Sky Sport Basket e Sky Sport Mix col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi
NUOVA ZELANDA-USA
- LIVE domenica 15 marzo alle 19 su Sky Sport 259 col commento di Calogero Destro
ITALIA-SPAGNA
- LIVE domenica 15 marzo alle 22.00 su Sky Sport Mix (e su Sky Sport Basket al termine di Bologna-Milano) col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi
SENEGAL-ITALIA
- LIVE martedì 17 marzo alle 19 su Sky Sport Basket col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi
USA-SPAGNA
- LIVE martedì 17 marzo alle 22 su Sky Sport Basket col commento di Giovanni Poggi