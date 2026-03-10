Introduzione

È tutto pronto a San Juan per l’inizio del girone di qualificazioni ai Mondiali di basket ai quali l’ItalBasket vuole tornare per la prima volta dal 1994. Coach Capobianco conferma 11 delle 12 ragazze già capaci di vincere uno storico bronzo a EuroBasket, mentre gli Stati Uniti (già sicure di un posto ai Mondiali a settembre, perciò passano le migliori tre oltre agli USA) schierano le superstar della WNBA come Caitlin Clark. Di seguito tutti i roster delle squadre e il calendario delle dieci gare trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW da mercoledì 11 marzo, tra cui tutte quelle dell’Italia