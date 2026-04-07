Per Michigan quello vinto nella notte è invece il 2° titolo nella storia dell’ateneo, il cui unico precedente risale al 1989, quando a portare al successo i Wolverines era stato Glen Rice, futura stella NBA con una carriera di oltre quindici anni tra Heat, Lakers e Knicks. E a Michigan non era riuscito di vincere il titolo nemmeno quando a difenderne i colori c’erano i mitici Fab Five, per molti la squadra universitaria più forte di sempre guidata da Jalen Rose, Chris Webber, Juwan Howard, Ray Jackson e Jimmy King, talenti fenomenali sconfitti però in finale sia nel 1992 che nel 1993 rispettivamente da Duke e da North Carolina