L'ultimo scudetto a livello giovanile con la Finale Nazionale U19 Eccellenza. Una vera e propria sfida tra debuttanti a questo livello, con l'underdog Ferrara che se la vedrà alle 18 contro Derthona dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente Bologna e Cantù (che alle 15.30 si giocheranno la finale per il 3°/4° posto). Tutta la giornata sarà in diretta su Sky Sport Mix, skysport.it e il canale YouTube di Sky Sport