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Basket, le Finali Nazionali U19 Eccellenza in LIVE STREAMING dalle 15.30

finale nazionale

L'ultimo scudetto a livello giovanile con la Finale Nazionale U19 Eccellenza. Una vera e propria sfida tra debuttanti a questo livello, con l'underdog Ferrara che se la vedrà alle 18 contro Derthona dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente Bologna e Cantù (che alle 15.30 si giocheranno la finale per il 3°/4° posto). Tutta la giornata sarà in diretta su Sky Sport Mix, skysport.it e il canale YouTube di Sky Sport

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