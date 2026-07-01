Riparte il cammino della Nazionale italiana di basket verso i Mondiali del 2027, con le ultime due partite del primo turno di qualificazione, che saranno da seguire su Sky e in streaming su NOW, insieme alle migliori sfide degli altri gironi. Per il gruppo D, dove gli Azzurri guidano con sette punti, giovedì 2 luglio alle 17.30 su Sky Sport Basket, Lituania-Gran Bretagna aprirà il programma della serata, seguita da Islanda-Italia, in diretta da Reykjavik alle 21.45 sullo stesso canale. Per il gruppo E, venerdì 3 luglio alle 19, ancora su Sky Sport Basket, ci sarà Israele-Germania, che precede il confronto del gruppo G tra Belgio e Francia, alle 21. Domenica 5 luglio, alle 17.30 su Sky Sport Basket, Georgia-Spagna si preannuncia decisiva per definire la classifica del girone A; alle 20 l’Italia sarà invece impegnata a Bologna contro la Lituania. Il programma di questa ultima ‘finestra’ di qualificazione si chiuderà lunedì 6 con il derby dei Balcani tra Serbia e Bosnia alle 20 ancora su Sky Sport Basket, e con Francia-Finlandia alle 20.30 su Sky Sport Max. Le partite della Nazionale Italiana saranno introdotte dallo studio di Giulia Cicchinè, in compagnia di Matteo Soragna e Geri De Rosa, per approfondire tutti i temi relativi al percorso degli Azzurri verso Qatar 2027. Le qualificazioni al Mondiale di basket 2027 sono anche su Sky Sport 24 con highlights, notizie ed approfondimenti, su SkySport.it, sulla APP Sky Sport e sui principali social network.