L'ItalBasket scende in campo per le ultime due gare del primo turno di qualificazione ai Mondiali 2027, sfidando l'Islanda e la Lituania in due gare da seguire in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Ma non finisce qui: di seguito l'intera programmazione con altre sei partite in cinque giorni oltre a quelle degli azzurri
Riparte il cammino della Nazionale italiana di basket verso i Mondiali del 2027, con le ultime due partite del primo turno di qualificazione, che saranno da seguire su Sky e in streaming su NOW, insieme alle migliori sfide degli altri gironi. Per il gruppo D, dove gli Azzurri guidano con sette punti, giovedì 2 luglio alle 17.30 su Sky Sport Basket, Lituania-Gran Bretagna aprirà il programma della serata, seguita da Islanda-Italia, in diretta da Reykjavik alle 21.45 sullo stesso canale. Per il gruppo E, venerdì 3 luglio alle 19, ancora su Sky Sport Basket, ci sarà Israele-Germania, che precede il confronto del gruppo G tra Belgio e Francia, alle 21. Domenica 5 luglio, alle 17.30 su Sky Sport Basket, Georgia-Spagna si preannuncia decisiva per definire la classifica del girone A; alle 20 l’Italia sarà invece impegnata a Bologna contro la Lituania. Il programma di questa ultima ‘finestra’ di qualificazione si chiuderà lunedì 6 con il derby dei Balcani tra Serbia e Bosnia alle 20 ancora su Sky Sport Basket, e con Francia-Finlandia alle 20.30 su Sky Sport Max. Le partite della Nazionale Italiana saranno introdotte dallo studio di Giulia Cicchinè, in compagnia di Matteo Soragna e Geri De Rosa, per approfondire tutti i temi relativi al percorso degli Azzurri verso Qatar 2027. Le qualificazioni al Mondiale di basket 2027 sono anche su Sky Sport 24 con highlights, notizie ed approfondimenti, su SkySport.it, sulla APP Sky Sport e sui principali social network.
Tutte le partite su Sky Sport e NOW
Di seguito tutta programmazione della 5ª e 6ª giornata del primo round di FIBA Basketball World Cup Qualifiers su Sky e in streaming su NOW.
GIOVEDÌ 2 LUGLIO
LITUANIA-GRAN BRETAGNA alle 17.30
- Telecronaca di Davide Fumagalli
- Sky Sport Basket
ISLANDA -ITALIA alle 21.45
- Prepartita alle 21.15 di Giulia Cicchinè con Matteo Soragna e Geri De Rosa
- Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
- Sky Sport Basket
VENERDÌ 3 LUGLIO
ISRAELE-GERMANIA alle 19
- Telecronaca di Geri De Rosa
- Sky Sport Basket
BELGIO-FRANCIA alle 21
- Telecronaca di Davide Fumagalli
- Sky Sport Basket
DOMENICA 5 LUGLIO
GEORGIA-SPAGNA alle 17.30
- Telecronaca di Davide Fumagalli
- Sky Sport Basket
ITALIA-LITUANIA alle 20
- Prepartita alle 19.30 di Giulia Cicchinè con Matteo Soragna e Geri De Rosa
- Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
- Sky Sport Basket
LUNEDÌ 6 LUGLIO
SERBIA-BOSNIA alle 20
- Telecronaca di Geri De Rosa
- Sky Sport Basket
FRANCIA-FINLANDIA alle 20.30
- Telecronaca di Davide Fumagalli
- Sky Sport Max