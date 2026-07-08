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Eurocup, i gironi: Venezia con Maxima , Trento con Napoli, poi Tortona e SPQR Roma

Basket

Introduzione

Si è tenuto il sorteggio dei gironi della nuova Eurocup con 32 squadre suddivise in 4 gruppi da 8. Erano 6 le squadre italiane presenti: Tortona è nel A, SPQR Roma nel D, Venezia e Maxima Roma nel B, Trento e Napoli nel C. Avanzano alla fase finale le prime 4 di ogni girone

Quello che devi sapere

IL FORMATO DELLA COMPETIZIONE

Le 32 squadre iscritte, 22 con licenza quinquennale e 12 invitate, sono state suddivise in 4 gruppi da 8 nel sorteggio che si è tenuto nel quartier generale di Euroleague a Barcellona. Ogni squadra gioca in tutto 14 partite, 7 in casa e 7 in trasferta: le prime quattro di ogni girone avanza alla fase ad eliminazione diretta (16 in tutto). I playoff – ottavi, quarti, semifinali e finale – si disputano in serie al meglio delle tre gare.

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IL CALENDARIO

La regular season prenderà il via il 29 settembre e terminerà il 13 gennaio 2027. La postseason vedrà 16 squadre contendersi il titolo e la fase finale scatterà il 2 febbraio 2027.

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GIRONE A

  • Le Mans Sarthe Basket (Francia)
  • Hapoel MidTown Gerusalemme (Israele)
  • Recoletas Salud San Pablo Burgos (Spagna)
  • Cedevita Olimpija Lubiana (Slovenia)
  • DERTHONA TORTONA
  • Aris Salonicco Betsson (Grecia)
  • Rostock Seawolves (Germania)
  • Riga Zelli (Lettonia)

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GIRONE B

  • Turk Telekom Ankara (Turchia)
  • U-BT Cluj-Napoca (Romania)
  • La Laguna Tenerife (Spagna)
  • UMANA REYER VENEZIA
  • MAXIMA ROMA
  • Siauliai Basketball (Lituania)
  • London Lions (Gran Bretagna)
  • Skyliners Francoforte (Germania)

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GIRONE C

  • Cosea JL Bourg-En-Bresse (Francia)
  • Tofas Bursa (Turchia)
  • Buducnost Voli Podgorica (Montenegro)
  • DOLOMITI ENERGIA TRENTO
  • NAPOLI BASKETBALL
  • Neptunas Klaipeda (Lituania)
  • Niners Chemnitz (Germania)
  • Slask Wroclaw (Polonia)

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GIRONE D

  • AS Monaco (Francia)
  • Bahcesehir College Istanbul (Turchia)
  • Kids&Us Manresa (Spagna)
  • ratiopharm Ulm (Germania)
  • BC ROMA SPQR
  • Lietkabelis Panevezys (Lituania)
  • PAOK Salonicco (Grecia)
  • Balkan Botevgrad (Bulgaria)

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