Introduzione
Si è tenuto il sorteggio dei gironi della nuova Eurocup con 32 squadre suddivise in 4 gruppi da 8. Erano 6 le squadre italiane presenti: Tortona è nel A, SPQR Roma nel D, Venezia e Maxima Roma nel B, Trento e Napoli nel C. Avanzano alla fase finale le prime 4 di ogni girone
Quello che devi sapere
IL FORMATO DELLA COMPETIZIONE
Le 32 squadre iscritte, 22 con licenza quinquennale e 12 invitate, sono state suddivise in 4 gruppi da 8 nel sorteggio che si è tenuto nel quartier generale di Euroleague a Barcellona. Ogni squadra gioca in tutto 14 partite, 7 in casa e 7 in trasferta: le prime quattro di ogni girone avanza alla fase ad eliminazione diretta (16 in tutto). I playoff – ottavi, quarti, semifinali e finale – si disputano in serie al meglio delle tre gare.
IL CALENDARIO
La regular season prenderà il via il 29 settembre e terminerà il 13 gennaio 2027. La postseason vedrà 16 squadre contendersi il titolo e la fase finale scatterà il 2 febbraio 2027.
GIRONE A
- Le Mans Sarthe Basket (Francia)
- Hapoel MidTown Gerusalemme (Israele)
- Recoletas Salud San Pablo Burgos (Spagna)
- Cedevita Olimpija Lubiana (Slovenia)
- DERTHONA TORTONA
- Aris Salonicco Betsson (Grecia)
- Rostock Seawolves (Germania)
- Riga Zelli (Lettonia)
GIRONE B
- Turk Telekom Ankara (Turchia)
- U-BT Cluj-Napoca (Romania)
- La Laguna Tenerife (Spagna)
- UMANA REYER VENEZIA
- MAXIMA ROMA
- Siauliai Basketball (Lituania)
- London Lions (Gran Bretagna)
- Skyliners Francoforte (Germania)
GIRONE C
- Cosea JL Bourg-En-Bresse (Francia)
- Tofas Bursa (Turchia)
- Buducnost Voli Podgorica (Montenegro)
- DOLOMITI ENERGIA TRENTO
- NAPOLI BASKETBALL
- Neptunas Klaipeda (Lituania)
- Niners Chemnitz (Germania)
- Slask Wroclaw (Polonia)
GIRONE D
- AS Monaco (Francia)
- Bahcesehir College Istanbul (Turchia)
- Kids&Us Manresa (Spagna)
- ratiopharm Ulm (Germania)
- BC ROMA SPQR
- Lietkabelis Panevezys (Lituania)
- PAOK Salonicco (Grecia)
- Balkan Botevgrad (Bulgaria)