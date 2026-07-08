Introduzione

Si è tenuto il sorteggio dei gironi della nuova Eurocup con 32 squadre suddivise in 4 gruppi da 8. Erano 6 le squadre italiane presenti: Tortona è nel A, SPQR Roma nel D, Venezia e Maxima Roma nel B, Trento e Napoli nel C. Avanzano alla fase finale le prime 4 di ogni girone