Il Segretario Generale FIBA, Andreas Zagklis, ha avuto parole di elogio per la crescita del movimento e della Nazionale femminile italiana di pallacanestro: "Lo avevo detto al presidente Petrucci già due anni fa: il talento c'è, servivano gli investimenti e sono arrivati. Sono sicuro che continueranno a farlo, fossi un tifoso sarei molto ottimista"

La corsa dell’ItalBasket ai Mondiali femminili di Berlino si è interrotta su quel tiro sbagliato da Francesca Pasa per portare la sfida con l’Australia ai supplementari, ma già essere tra le 12 migliori squadre al mondo — ed essere tornate ai Mondiali dopo 32 anni di assenza — testimonia la crescita della squadra di coach Capobianco e dell’intero movimento. A certificarlo è stato anche Andreas Zagklis, segretario generale di FIBA che in conferenza stampa ha avuto parole di elogio per le azzurre: "Penso che alcune discussioni tra i dirigenti siano private, ma questa non ha bisogno di esserlo. Due anni fa, a Roma, ho parlato con il presidente Gianni Petrucci e gli ho detto: 'State vincendo medaglie ogni estate nelle categorie Under 16, Under 18, Under 20 ai vari Women's EuroBasket. Sarete ai Mondiali, perché avete il talento. È una questione di investimenti'. Lui ha capito e la FIP ha investito in questa squadra. E questa squadra è arrivata ai Mondiali 32 anni dopo il 1994, quando si era qualificata attraverso l’EuroBasket femminile. Allora non aveva dovuto affrontare un torneo di qualificazione per conquistarsi il posto, come è successo questa volta contro il resto del mondo".