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Eurolega e NBA a un bivio: oggi si decide il futuro del basket europeo. Le news in diretta

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Nella mattinata a Cernobbio è prevista l’assemblea straordinaria dei club di Eurolega, organizzata dall’Olimpia Milano, in cui verrà valutata l’offerta di acquisizione presentata dalla NBA. Il board di Eurolega deve quindi scegliere tra la fusione con la lega americana oppure il proseguimento del progetto autonomo di allargamento della competizione. Una decisione, quella che dovrebbe arrivare in giornata, potenzialmente cruciale per il futuro del basket continentale

Quella di oggi potrebbe essere una giornata storica e decisiva per il futuro del basket europeo. I tredici club di Eurolega in possesso di licenza pluriennale, infatti, si rtirovano a Cernobbio, ospiti dell'Olimpia Milano che fa parte dei tredici club, per valutare l'offerta arrivata dalla NBA e che prevederebbe una acquisizione all'interno del progetto NBA Europe. Davanti all'Eurolega si prospettano quindi due alternative: la fusione con la NBA e la creazione di una nuova lega oppure il prosieguo del progetto di espansione a 24 squadre e l'accettazione di uno scenario in cui occorrerà competere con NBA Europe, pronta comunque a partire dalla stagione 2027-28.

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Oggi a Cernobbio si decide il futuro del basket europeo

Dopo la cena organizzata ieri sera, oggi a Cernobbio, nella cornice di Villa d’Este, i 13 club di Eurolega in possesso di licenza decennale, tra cui l’Olimpia Milano, decideranno se accettare la proposta di acquisizione e fusione presentata dalla NBA all’interno del progetto NBA Europe oppure se proseguire per la propria strada, entrando così in competizione con la nuova lega targata NBA che dovrebbe partire dalla prossima stagione

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La possibile via per l’Eurolega

Qualora decidesse di non accettare l’offerta dalla NBA, l’Eurolega proseguirebbe nel progetto di allargamento con il traguardo di arrivare a 28 squadre e di trasformare le attuali 13 licenze decennali in diritto perenne alla partecipazione, preparandosi così a competere con la nuova NBA Europe a partire dalla prossima stagione

La NBA pronta a proseguire da sola

Silver è stato chiaro in diverse occasioni e la volontà della NBA è quella di dare il via al suo progetto europeo nell’autunno del 2027. Qualora non si trovasse l’accordo con l’Eurolega, quindi, la NBA pare decisa a proseguire sulla strada già intrapresa, con le 12 piazze individuate pronte a creare nuove squadre e gli altri 4 posti nella nuova lega da assegnare attraverso la Champions League organizzata da FIBA

Due possibili scenari per il basket europeo

Gli scenari possibili sono in sostanza due: Eurolega accetta l’offerta della NBA e si va verso la creazione di una nuova lega comune che dovrebbe combinare la base di tifosi e la tradizione dei club della prima con la capacità di fare business della seconda oppure Eurolega rigetta la proposta di NBA e le due leghe proseguono ognuna per la propria strada

La proposta della NBA per un futuro comune

A più riprese il commissioner Silver e i suoi collaboratori hanno ribadito l’intenzione di trovare un accordo con Eurolega in modo da evitare di ritrovarsi con due leghe destinate a competere per un mercato, quello europeo, in crescita ma forse troppo limitato per sopportare due realtà parallele come NBA Europe e Eurolega. A metà settembre, quindi, la NBA avrebbe fatto recapitare al board di Eurolega un’offerta di acquisizione e fusione, che verrà valutata nell’incontro di oggi a Cernobbio

Le possibili candidate italiane all’ingresso nella nuova Eurolega

Per aggiudicarsi i posti rimanenti nella nuova Eurolega ci sarebbero circa una ventina di squadre candidate e tra queste puntano a un posto nella nuova competizione Virtus Bologna, Napoli, BC Roma e Maxima Roma, tutte alla finestra in attesa di capire quali sviluppi prenderà al questione tra Eurolega e NBA

Le 13 big di Eurolega

Olimpia Milano, Real Madrid, Barcellona, Fenerbahce, Efes Istanbul, Panathinaikos, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Bayern Monaco, ASVEL Villeurbanne, Baskonia, Zalgiris Kaunas e CSKA Mosca (squadra attualmente sospesa dalle competizioni). È questa la lista delle 13 squadre ora in possesso di licenza decennale e a cui l’Eurolega intenderebbe concedere il diritto perenne a partecipare alla competizione

Il progetto dell’Eurolega

Parallelamente al progetto di NBA Europe, l’Eurolega sta portando avanti la propria idea di sviluppo della competizione, con l’allargamento a 24 squadre dalla stagione 2027-28 e il traguardo di raggiungere il tetto di 28 nell’arco dei prossimi anni. Inoltre, ai 13 club attualmente in possesso di licenza decennale verrebbe concesso di fatto un diritto perenne alla partecipazione, adottando di fatto un modello molto simile a quello delle franchigie NBA

Il dialogo con i top club europei di calcio

Per rendere ancora più solido il suo progetto la NBA ha avviato da tempo colloqui proficui con diversi club calcistici del vecchio continente, tra cui PSG, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco e Milan, che potrebbero entrare nella nuova lega con squadre in grado di tradurre nel basket il valore di brand di portata mondiale

Il progetto NBA Europe

12 franchigie fisse, con sede in alcune città individuate come ideali dalla NBA (Milano, Roma, Madrid, Barcellona, Londra, Manchester, Parigi, Lione, Berlino, Monaco, Atene, Istanbul), 4 posti da assegnare tramite competizioni targare FIBA, partner di Silver e soci nella creazione della nuova lega. Dovrebbe essere questa la formula ideata dalla NBA per avviare la sua versione europea

NBA Europe: partenza tra un anno

Di un possibile sbarco della NBA in Europa si vocifera ormai da tempo, ma il progetto ha guadagnato concretezza nell’arco dell’ultimo anno e il commissioner Adam Silver ha più volte ribadito l’intenzione di far iniziare la nuova lega con la stagione 2027-28

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