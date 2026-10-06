Eurolega e NBA a un bivio: oggi si decide il futuro del basket europeo. Le news in diretta

A più riprese il commissioner Silver e i suoi collaboratori hanno ribadito l’intenzione di trovare un accordo con Eurolega in modo da evitare di ritrovarsi con due leghe destinate a competere per un mercato, quello europeo, in crescita ma forse troppo limitato per sopportare due realtà parallele come NBA Europe e Eurolega. A metà settembre, quindi, la NBA avrebbe fatto recapitare al board di Eurolega un’offerta di acquisizione e fusione, che verrà valutata nell’incontro di oggi a Cernobbio