Una prima volta assoluta per un Presidente della Repubblica ad una partita di pallacanestro. Accadrà il prossimo 26 novembre al PalaEur di Roma con Sergio Mattarella che ha accolto l’invito del presidente federale Gianni Petrucci e assisterà alla sfida tra Italia e Turchia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2027 in Qatar, terza giornata della seconda fase

Il 26 novembre sarà un giorno storico per la pallacanestro italiana: per la prima volta ci sarà uno spettatore illustre vicino al parquet ovvero il Presidente della Repubblica. Infatti il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha accolto l’invito del presidente federale Gianni Petrucci e sarà presente al PalaEur di Roma per la sfida tra Italia e Turchia con inizio alle ore 20, valida per la terza giornata della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2027 in Qatar.

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accogliendo l’invito del Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, ha deciso di assistere alla partita di qualificazione per i Campionati Mondiali tra Italia e Turchia in programma il prossimo 26 novembre alle ore 20 a Roma. E’ la prima volta che un Presidente della Repubblica Italiana assiste ad una partita di basket”, si legge nella nota ufficiale.

Gli Azzurri di Luca Banchi sono terzi nel girone J con 13 punti, 5 vinte e 3 perse, mentre la Turchia di Ergin Ataman è imbattuta, 16 punti con 8-0, ed è già qualificata alla Coppa del Mondo.