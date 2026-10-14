Eurocup, Tortona, Napoli, Venezia e Maxima su Sky: risultati LIVEEUROCUP
Dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre quattro squadre italiane scendono in campo per completare la 3^ giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris (alle 19 su Sky Sport Mix) e Napoli contro lo Slask (alle 19 su Sky Sport Max). Alle 21 le altre due gare: Venezia-Ankara (Sky Sport Mix) e Tenerife-Maxima Roma (Sky Sport Max). Tutte le gare anche in streaming su NOW
ARIS-TORTONA | TABELLINO LIVE
- LIVE mercoledì 14 ottobre alle 19 su Sky Sport Mix col commento di Giovanni Poggi
SLASK-NAPOLI | TABELLINO LIVE
- LIVE mercoledì 14 ottobre alle 19 su Sky Sport Max col commento di Calogero Destro
VENEZIA-ANKARA | TABELLINO LIVE
- LIVE mercoledì 14 ottobre alle 21 su Sky Sport Mix col commento di Paolo Redi
TENERIFE-MAXIMA ROMA | TABELLINO LIVE
- LIVE mercoledì 14 ottobre alle 21 su Sky Sport Max col commento di Matteo Occhiuto