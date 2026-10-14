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Eurocup, Tortona, Napoli, Venezia e Maxima su Sky: risultati LIVE

EUROCUP

Dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre quattro squadre italiane scendono in campo per completare la 3^ giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris (alle 19 su Sky Sport Mix) e Napoli contro lo Slask (alle 19 su Sky Sport Max). Alle 21 le altre due gare: Venezia-Ankara (Sky Sport Mix) e Tenerife-Maxima Roma (Sky Sport Max). Tutte le gare anche in streaming su NOW

ARIS-TORTONA | TABELLINO LIVE

  • LIVE mercoledì 14 ottobre alle 19 su Sky Sport Mix col commento di Giovanni Poggi

SLASK-NAPOLI | TABELLINO LIVE

  • LIVE mercoledì 14 ottobre alle 19 su Sky Sport Max col commento di Calogero Destro

VENEZIA-ANKARA | TABELLINO LIVE

  • LIVE mercoledì 14 ottobre alle 21 su Sky Sport Mix col commento di Paolo Redi

TENERIFE-MAXIMA ROMA | TABELLINO LIVE

  • LIVE mercoledì 14 ottobre alle 21 su Sky Sport Max col commento di Matteo Occhiuto

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