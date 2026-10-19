Il basket italiano piange la giovane Anna Mellano

La Federazione Italiana Pallacanestro piange la scomparsa di Anna Mellano, scomparsa prematuramente a 17 anni. Giocava nel Basket Venaria e aveva vestito la canotta della Nazionale Under 15 nell'estate 2025

La pallacanestro italiana piange la scomparsa di Anna Mellano, appena 17 anni, giovane atleta del Basket Venaria e protagonista con la Nazionale Under 15 al Torneo dell’Amicizia del luglio 2024. Anna ha affrontato la malattia con la stessa determinazione che metteva in campo, lasciando un ricordo indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Il presidente Giovanni Petrucci e tutta la Federazione Italiana Pallacanestro si stringono con profondo cordoglio alla famiglia, alle compagne di squadra e a tutta la comunità del Basket Venaria.