Doppio appuntamento con la Serie A di basket sui canali di Sky Sport. Si comincia alle 12 con la sfida tra Tortona e Napoli (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con commento di Davide Fumagalli e Davide Pessina), alle 16 invece il derby d'Italia tra Olimpia Milano e Virtus Bologna (live su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con commento di Geri De Rosa e Laura Macchi)