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Tortona-Napoli e Milano-Virtus di Serie A basket in diretta tv e streaming

Basket

Doppio appuntamento con la Serie A di basket sui canali di Sky Sport. Si comincia alle 12 con la sfida tra Tortona e Napoli (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con commento di Davide Fumagalli e Davide Pessina), alle 16 invece il derby d'Italia tra Olimpia Milano e Virtus Bologna (live su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con commento di Geri De Rosa e Laura Macchi)

Doppia sfida assolutamente imperdibile sui canali di Sky Sport per una domenica di grande basket. Le due squadre più in forma di questo inizio di stagione, Napoli Basketball e Virtus Bologna, affrontano due trasferte insidiose nel nord Italia. Per Napoli, dopo il successo al supplementare in Eurocup, ci sarà la sfida contro Tortona, a sua volta vincente in Europa contro San Pablo Burgos. La sfida sarà in diretta a partire dalle 12 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Davide Pessina.

Olimpia Milano-Virtus Bologna alle 16 su Sky

Alle 16 invece va in scena il 229° capitolo della sfida infinita tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le nostre due rappresentanti in Eurolega, sconfitte nell'ultimo turno rispettivamente da Barcellona e Hapoel Tel Aviv, si affrontano al Forum di Assago per la terza volta in stagione, con i due precedenti sempre andati in favore della squadra di coach Poeta (in semifinale di Supercoppa, finita 80-71, e al secondo turno di Eurolega col canestro sulla sirena di Devon Hall). Bologna, però, è l'unica squadra imbattuta in questo inizio di stagione, con quattro successi su quattro in campionato. Una sfida come sempre da non perdere tra le due squadre più titolate d'Italia: si comincia alle 16 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi.

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