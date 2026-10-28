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la riflessione

Quel labile confine tra notizie, credibilità e polemiche gratuite

Flavio Tranquillo

Flavio Tranquillo
©Getty

Ogni scandalo accende polemiche, alimenta sospetti e diventa un’arma nella rivalità tra tifosi. Poi le notizie passano, mentre i problemi restano. Il Basketgate greco è l’ultimo caso di una lunga serie che interroga il basket europeo: non per trasformare le accuse in condanne, ma per capire come ricostruire una credibilità che continua a essere messa in discussione

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