Marc è un pilota 'vecchio stampo', concentrato sulle corse e sulla cura del corpo, che non vede di buon occhio l'aumento degli impegni voluto dal nuovo corso Liberty Media. Oltre a questo, da campione del mondo, avrà a che fare con un nuovo compagno, affamato e talentuosissimo. Come si saprà adatterà alla MotoGP del 2027?