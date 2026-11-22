Marc è un pilota 'vecchio stampo', concentrato sulle corse e sulla cura del corpo, che non vede di buon occhio l'aumento degli impegni voluto dal nuovo corso Liberty Media. Oltre a questo, da campione del mondo, avrà a che fare con un nuovo compagno, affamato e talentuosissimo. Come si saprà adatterà alla MotoGP del 2027?
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