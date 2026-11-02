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Basket, Semaj Christon di Cantù sospeso in via cautelare per doping

Basket

La Pallacanestro Cantù ha comunicato che il giocatore Semaj Christon è stato sospeso per non aver superato un test antidoping dopo la gara dello scorso 11 ottobre contro Napoli. "La società si riserva ogni valutazione e provvedimento, restando a disposizione delle autorità competenti" si legge in una nota

Caso di doping nel campionato di basket italiano. Semaj Christon, guardia della Pallacanestro Cantù, è stato sospeso in via cautelare per violazione del codice sportivo antidoping. Questo il comunicato della società brianzola: "La società Pallacanestro Cantù comunica di aver ricevuto, in data odierna, comunicazione dell’esito avverso al controllo antidoping effettuato nei confronti dell’atleta Semaj Christon dopo la gara dell’11 ottobre scorso contro Napoli e della conseguente sospensione cautelare del giocatore. La società si riserva ogni valutazione e provvedimento non appena avrà a disposizione tutti gli elementi necessari per fare chiarezza sull'episodio e resta a disposizione delle competenti autorità sportive e antidoping".

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