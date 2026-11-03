Eurocup, Paok Salonicco-BC Roma 103-101: gli highlightseurocup
e non molla fino alla fine, arrivando in parità nell'ultimo minuto di gioco. Un però regala il vantaggio alla squadra di coach Trinchieri, a cui . Non bastano i cinque giocatori in doppia cifra della squadra della capitale guidati dai 18 di Nico Mannion.
PAOK Salonicco-BC Roma 113-111 (29-22, 32-38, 31-26, 21-25)
- PAOK Salonicco: Osman 25, Tyree 27, Foster 20, Moore 13, Gray 8, Calathes 7, Alexander 6, Chougkaz 4, Hudgins 3, Persidis 0, Motiejunas 0, Bazinas 0
- Miglior rimbalzista: Alexander, Osman e Moore 5
- Miglior assistman: Calathes 9
- BC Roma: Mannion 18, Stevenson 16, Olynyk 14, Simonovic 17, Watson Jr 9, Flowers 7, Ayayi 16, Strautins 6, Davis Jr. 6, Mezzanotte 2, Emejuru 0, Iuzzolino 0
- Miglior rimbalzista: Stevenson 7
- Miglior assistman: Stevenson 6