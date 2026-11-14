L'Italbasket donne vince anche la seconda gara di qualificazione agli Europei del 2027: grande prova di squadre per le ragazze di Capobianco
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L’annuncio ufficiale del club: avrà un ruolo strategico e supporterà la crescita sportiva e...