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Qualificazioni Eurobasket donne, Austria-Italia 49-71: tutto facile per le Azzurre

Basket

L'Italbasket donne vince anche la seconda gara di qualificazione agli Europei del 2027: grande prova di squadre per le ragazze di Capobianco

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