Dopo i due successi contro Slovenia e Austria le azzurre di coach Capobianco tornano in campo in Lettonia per la terza e ultima partita di questa finestra di qualificazione al prossimo Eurobasket. Appuntamento dalle 18 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi

Italia, non c’è due senza tre. Dopo le belle vittorie su Slovenia e Austria le azzurre provano a chiudere in bellezza questa finestra di qualificazione al prossimo Eurobasket andando in Lettonia per una sfida che le potrebbe lanciare verso il traguardo. Al momento, infatti, le ragazze di coach Capobianco sono le uniche imbattute nel gruppo K e un successo questa sera consentirebbe di guardare alla seconda finestra di qualificazione, in programma il prossimo febbraio, con legittimo ottimismo. L’appuntamento è dalle 18 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi.