La prima finestra di qualificazione a Eurobasket 2027 si conclude al meglio per l'Italbasket di coach Capobianco. Dopo i successi contro Slovenia e Austria, le azzurre vincono anche a Riga contro la Lettonia per 72-68 al termine di un match molto equilibrato, trovando le giocate giuste nel finale di partita
Lettonia-Italia 68-72 (20-22, 18-16, 17-19, 13-15)
- Lettonia: Strautmane 3, Bulane 0, Gulbe 15, Miscenko 2, Moore 0, Pulvere 7, Meldere 4, Jasa 7, Laksa 16, Vilka 8, Ozola 3, Luzgina 3
- Miglior rimbalzista: Laksa 7
- Miglior assistman: Pulvere 5
- Italia: Keys 12, Pasa 5, Zanardi 10, Verona 9, Gilli 0, Pan 8, Cubaj 7, Madera 11, Giacchetti 0, Andre 5, Panzera 5, Conte 0
- Miglior rimbalzista: Zanardi, Madera 6
- Miglior assistman: Zanardi, Verona 6