Il derby italiano di Eurolega è andato all'Olimpia Milano, che prova così a rilanciare la sua stagione europea. La squadra di Ettore Messina ha però palesato ancora una volta diversi limiti, mentre la Virtus Bologna ha messo in campo il solito carattere, pur non riuscendo ancora a vincere. L'analisi sul momento delle due squadre di Geri De Rosa per Sky Sport Insider