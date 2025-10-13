Introduzione
Olimpia Milano e Virtus Bologna si apprestano ad affrontare un altro doppio turno di Eurolega, vedendosela rispettivamente contro Bayern Monaco e Zalgiris Kaunas (per Milano) e Monaco e ASVEL (per Bologna). Ecco come arrivano le squadre di Messina e Ivanovic agli appuntamenti europei, tutti da seguire in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
ROUND 4 & 5: ALTRO DOPPIO TURNO DI EUROLEGA
Dopo quello della settimana di esordio, Milano e Bologna si apprestano a vivere un altro doppio turno di Eurolega, con un solo giorno di pausa tra i due impegni delle squadre italiane. Ecco i quattro appuntamenti nel dettaglio:
- Bayern Monaco-Olimpia Milano: martedì alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket
- Virtus Bologna-Monaco: mercoledì alle 20.30 su Sky Sport Uno
- Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano: giovedì alle 19 su Sky Sport Basket
- ASVEL-Virtus Bologna: venerdì alle 20 su Sky Sport Basket
COME ARRIVA MILANO AL DOPPIO TURNO
Dopo tre sconfitte consecutive tra Eurolega e campionato, nel weekend Milano si è tolta la soddisfazione di dominare il derby lombardo contro Varese, trovando una larga vittoria e un po’ di serenità. Non c’è molto invece da sorridere considerando la questione degli infortunati: coach Messina dovrà fare a meno di Josh Nebo, Vlatko Cancar e soprattutto Zach LeDay, ritrovandosi con ogni probabilità a schierare per più minuti Giampaolo Ricci oppure a chiedere “gli straordinari” all’altro capitano Shavon Shields, facendolo scalare da 4 nella sua rotazione
COME ARRIVA IL BAYERN ALLA SFIDA CON MILANO
Durante il weekend il Bayern Monaco ha mantenuto la sua imbattibilità in patria superando 96-81 il Brose Bamberg, guidata dai 21 punti di Andreas Obst e i 20 di Isiaha Mike. La cattiva notizia è però la distorsione alla caviglia subita da Stefan Jovic: il playmaker serbo è in dubbio per la sfida contro Milano, a cui il Bayern arriva nella stessa posizione di classifica di Milano (una vittoria, contro la Stella Rossa come gli uomini di Messina, e due sconfitte contro Panathinaikos e Kaunas)
COME ARRIVA LO ZALGIRIS KAUNAS ALLA SFIDA CON MILANO
Dopo la sfida in Germania, Milano volerà in Lituania dove ad attenderla c’è l’unica squadra attualmente imbattuta in Eurolega, avendo vinto le prime tre partite contro Monaco, Fenerbahce e Bayern. Lo Zalgiris Kaunsa deve affrontare la Stella Rossa nel round 4, ma ci arriva col vantaggio di non aver giocato in campionato durante il weekend — anche se dovrà fare ritorno da Belgrado, quindi con un viaggio più lungo rispetto a Milano
COME ARRIVA LA VIRTUS BOLOGNA AL DOPPIO TURNO
Anche la Virtus è uscita vincitrice dal weekend di campionato, anche se ha avuto bisogno di un tempo supplementare e di una magia di Carsen Edwards per battere Udine 80-82 in trasferta. Proprio come Milano, i campioni d’Italia hanno perso le ultime due partite di Eurolega, peraltro sui campi di due squadre di alto profilo come Valencia e Paris: per la doppia sfida che attende la squadra di Dusko Ivanovic si parlerà ancora francese
COME ARRIVA IL MONACO ALLA SFIDA CONTRO BOLOGNA
Il Monaco ha già espugnato Milano la scorsa settimana e vorrebbe fare lo stesso per chiudere la sua “campagna italiana” sul campo della Virtus. Guidata da stelle del calibro di Mike James e Nikola Mirotic, in campionato il Monaco ha vinto il big match contro il Paris Basketball per 99-94, guidata dai 23 punti di Elie Okobo e i 16 di Strazel, Blossomgame e James
COME ARRIVA L'ASVEL ALLA SFIDA CONTRO BOLOGNA
Dopo il Monaco in casa, la Virtus farà di nuovo le valigie per andare a Villeurbanne, che proprio come Bologna ha vinto solo una delle prime tre partite disputate in Eurolega e si appresta a fare visita al Panathinaikos nel Round 4. In campionato l’ASVEL ha avuto vita facile contro Le Mans vincendo per 91-66 guidata dai 17 punti di Edwin Jackson, mantenendosi imbattuta in campionato (3-0) alla pari di Nanterre.
ROUND 4: IL PROGRAMMA COMPLETO
- Maccabi-Barcellona: martedì alle 19
- Fenerbahce-Dubai: martedì alle 19.45
- Stella Rossa-Zalgiris: martedì alle 20
- Olympiacos-Anadolu Efes: martedì alle 20.15 su Sky Sport Max
- Bayern Monaco-Milano: martedì alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA
- Panathinaikos-ASVEL: mercoledì alle 20.15
- Virtus Bologna-Monaco: mercoledì alle 20.30 su Sky Sport Uno
- Valencia-Hapoel: mercoledì alle 20.30
- Real Madrid-Partizan: mercoledì alle 20.45
- Paris-Baskonia: mercoledì alle 20.45
ROUND 5: IL PROGRAMMA COMPLETO
- Dubai-Barcellona: giovedì alle 18
- Zalgiris-Milano: giovedì alle 19 su Sky Sport
- Fenerbahce-Bayern Monaco: giovedì alle 19.45
- Maccabi-Olympiacos: giovedì alle 21
- Stella Rossa-Real Madrid: venerdì alle 19
- Monaco-Valencia: venerdì alle 19.30
- Anadolu Efes-Panathinaikos: venerdì alle 19.30
- ASVEL-Virtus Bologna: venerdì alle 20 su Sky Sport
- Paris-Hapoel: venerdì alle 20.45
- Baskonia-Partizan: venerdì alle 20.45 su Sky Sport