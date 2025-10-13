Introduzione

Olimpia Milano e Virtus Bologna si apprestano ad affrontare un altro doppio turno di Eurolega, vedendosela rispettivamente contro Bayern Monaco e Zalgiris Kaunas (per Milano) e Monaco e ASVEL (per Bologna). Ecco come arrivano le squadre di Messina e Ivanovic agli appuntamenti europei, tutti da seguire in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW