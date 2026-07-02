Il Real Madrid ha annunciato l’addio a Sergio Scariolo dopo un solo anno alla guida del club. L’allenatore italiano paga la stagione senza trofei, la prima dal 2010-11 per il club spagnolo, pur arrivando in finale sia in Eurolega che in Coppa del Re, perdendo contro Olympiacos e Baskonia. Dopo il primo posto in regular season in campionato, però, è arrivata l’eliminazione ai playoff per mano di Tenerife

Scariolo, che aveva firmato un contratto triennale nell’estate del 2025 per tornare al Real dopo la sua prima esperienza negli anni 2000, aveva guidato la squadra in finale di Eurolega (persa contro l’Olympiacos con un roster senza lunghi per via degli infortuni) e in quella di Copa del Rey (persa contro il Baskonia di Paolo Galbiati). La vera goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata però l’eliminazione ai playoff per mano di Tenerife, perdendo la serie al meglio delle tre partite subendo due sconfitte in casa sotto i colpi di un grande Patty Mills (29 punti in gara-3). Scariolo lascia con un record complessivo di 55 vittorie e 26 sconfitte nella stagione, pari al 68% di successi.