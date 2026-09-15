Eurolega 2026-27: tutte le novità del regolamento

Annunciate delle novità per quanto riguarda il regolamento nella stagione di Eurolega e di Eurocup 2026-27, già a partire dalla Supercoppa di Abu Dhabi di venerdì e sabato (LIVE su Sky Sport). Specifiche e chiarimenti per quanto riguarda l’atto di tiro, i falli tecnici e il fallo antisportivo, mentre altre regole sono state confermate

In vista del via della nuova stagione europea con la Supercoppa di Abu Dhabi (venerdì 18 e sabato 19 settembre, LIVE su Sky Sport), Euroleague ha comunicato una serie di modifiche e chiarimenti all’interno del regolamento, in vigore in Eurolega appunto e in Eurocup. L’aggiornamento principale riguarda l’atto di tiro e le nuove categorie di falli al posto dell’antisportivo.

Atto di tiro

Per un tiro in sospensione o per un altro tipo di tiro effettuato in movimento, l’atto di tiro inizia ora nel momento in cui il giocatore muove le spalle e il pallone verso l’alto in direzione del canestro. Affinché venga considerato tale, il giocatore deve inoltre trovarsi nella zona d’attacco.

Situazioni specifiche: il contatto durante un rip-through (il movimento laterale con cui l’attaccante porta il pallone da un lato all’altro), sarà sempre considerato un fallo commesso prima dell’atto di tiro e non un fallo su tiro; il contatto con la mano del tiratore durante il movimento successivo al rilascio del pallone (follow-through) sarà considerato legale soltanto se lieve e avvenuto chiaramente dopo che la palla ha lasciato la mano. Un contatto sul lato della mano, sul polso, sul braccio o sul corpo continuerà invece a essere sempre considerato fallo; se un difensore entra nello spazio di ricaduta del tiratore e il piede dell’attaccante atterra su quello del difensore, verrà ora fischiato un fallo Flagrant, e non più il precedente fallo antisportivo.

Due categorie di falli tecnici

Il fallo tecnico di Categoria 1 viene conteggiato ai fini dell’espulsione dalla partita e comprende, tra gli altri comportamenti, comunicazioni irrispettose, provocazioni nei confronti di un avversario, l’ostacolare volontariamente la visuale di un giocatore e la simulazione di un fallo.

viene conteggiato ai fini dell’espulsione dalla partita e comprende, tra gli altri comportamenti, comunicazioni irrispettose, provocazioni nei confronti di un avversario, l’ostacolare volontariamente la visuale di un giocatore e la simulazione di un fallo. Il fallo tecnico di Categoria 2, invece, non viene conteggiato ai fini dell’espulsione. Rientrano in questa categoria il ritardo del gioco, il restare appesi al ferro dopo una schiacciata e l’interferenza difensiva sul canestro in occasione dell’ultimo tiro libero.

Niente più antisportivo: due nuovi falli

Il disruptive foul, ovvero il fallo che interrompe il normale svolgimento dell’azione , riguarda un contatto che spezza il flusso del gioco e mette l’avversario in una situazione di svantaggio, senza però essere abbastanza grave da essere considerato flagrant. Tra gli esempi ci sono un fallo commesso per interrompere un contropiede oppure un fallo intenzionale utilizzato per fermare il cronometro nelle fasi finali di un quarto.

, riguarda un contatto che spezza il flusso del gioco e mette l’avversario in una situazione di svantaggio, senza però essere abbastanza grave da essere considerato flagrant. Tra gli esempi ci sono un fallo commesso per interrompere un contropiede oppure un fallo intenzionale utilizzato per fermare il cronometro nelle fasi finali di un quarto. Il fallo flagrant, invece, riguarda un contatto che non può essere considerato una legittima giocata di pallacanestro oppure un’azione imprudente, violenta o pericolosa.

Entrambe le infrazioni prevedono la stessa sanzione prevista in precedenza per il fallo antisportivo (liberi più possesso palla), ma soltanto il fallo flagrant viene conteggiato ai fini dell’espulsione.

Un giocatore verrà espulso dopo aver ricevuto due falli tecnici di Categoria 1, due falli flagrant oppure un fallo tecnico di Categoria 1 e un fallo flagrant.

Un capo allenatore verrà invece espulso dopo due falli tecnici personali di Categoria 1 oppure dopo tre falli tecnici di Categoria 1 riconducibili alla condotta della panchina

Altre regole confermate per il 2026-27 (diverse da FIBA)

Semicerchio difensivo

Un secondo difensore posizionato all’interno del semicerchio sotto canestro che non salti verticalmente per difendere verrà sanzionato con un fallo di sfondamento difensivo/blocking foul se un attaccante proveniente dall’esterno del semicerchio entra in contatto con lui mentre è in aria.

Ci sono però alcune eccezioni: la regola non si applica se il giocatore offensivo non era effettivamente in volo al momento del contatto, se ha ricevuto il pallone mentre si trovava già all’interno del semicerchio oppure se ha causato il contatto avanzando con piede, ginocchio o gomito.

Coach Challenge

Gli allenatori avranno a disposizione due Coach Challenge per partita, ma ne perderanno uno se non sarà stato utilizzato entro i primi 38 minuti di gioco.

Eccezione: gli allenatori non potranno chiedere una revisione per stabilire quale giocatore abbia commesso un fallo. Gli arbitri potranno comunque controllare autonomamente l’identità del giocatore che ha commesso il fallo nel caso in cui sospettino un errore nella registrazione.

Espulsione automatica per chi interferisce con un contropiede

Un capo allenatore sarà automaticamente espulso se lui stesso, oppure qualsiasi altra persona presente nella lista della panchina della squadra, entrerà sul terreno di gioco interferendo con un contropiede avversario.

Niente più avvertimento prima di alcuni falli tecnici

Gli arbitri non daranno più alcun avvertimento prima di assegnare un fallo tecnico per comportamento scorretto oppure per simulazione/flopping. Gli avvertimenti continueranno invece a essere previsti nei casi di ritardo del gioco.

Rissa

Nel caso in cui scoppi una rissa, giocatori di riserva, giocatori esclusi e altri membri della panchina non potranno entrare sul terreno di gioco.

Non verranno però automaticamente espulsi qualora intervengano esclusivamente con l’obiettivo di ristabilire l’ordine, a condizione che l’Instant Replay confermi che non abbiano effettivamente preso parte alla rissa.

Palla a due

Le partite e i tempi supplementari inizieranno con una palla a due nel cerchio centrale. Dopo la palla a due iniziale, la squadra che non avrà conquistato il primo possesso della partita effettuerà la rimessa per iniziare sia il secondo sia il terzo quarto. La squadra che avrà invece conquistato il primo possesso effettuerà la rimessa per iniziare il quarto periodo. Durante una rimessa dalla linea di fondo, i giocatori potranno muoversi lungo tutta la linea di fondo.