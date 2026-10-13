Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che dopo la brutta sconfitta contro il Maccabi Tel Aviv ospita il Real Madrid e cerca una svolta nel suo complicato inizio di stagione. Studio prepartita dalle 20.15 e diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi e Gaia Accoto inviata sul campo

Alla ricerca della svolta dopo un inizio di stagione assai complesso in Eurolega, dove l’unica vittoria è arrivata con il canestro sulla sirena di Hall nel derby italiano contro Bologna, l’Olimpia ospita il Real Madrid. I Blancos, reduci dalla finale persa contro l’Olympiacos nella scorsa stagione, hanno a loro volta iniziato tra molte difficoltà la loro campagna europea e vantano al momento lo stesso record, 1-3, dei ragazzi di Poeta. Prepartita dalle 20.15 con in studio Dalila Setti e Davide Pessina, diretta dalle 20.30 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi e Gaia Accoto inviata sul campo.