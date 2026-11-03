Eurocup: tre italiane in campo questa sera

Reduci da due belle vittorie in campionato BC Roma e Napoli tornano subito in campo in Eurocup. Per i ragazzi di coach Alessandro Magro trasferta in Grecia, mentre Napoli affronta Trento, che invece in campionato è crollata contro la Maxima Roma, in derby tutto italiano. Ecco la programmazione di un’altra serata di grande basket da vivere su Sky Sport e NOW

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