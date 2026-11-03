Eurocup: tre italiane in campo questa sera

Reduci da due belle vittorie in campionato BC Roma e Napoli tornano subito in campo in Eurocup. Per i ragazzi di coach Alessandro Magro trasferta in Grecia, mentre Napoli affronta Trento, che invece in campionato è crollata contro la Maxima Roma, in derby tutto italiano. Ecco la programmazione di un’altra serata di grande basket da vivere su Sky Sport e NOW
PAOK-BC ROMA
- LIVE martedì 3 novembre alle 19 su Sky Sport Mix e in streaming su NOW con commento di Andrea Solaini
- Posizione in classifica della BC Roma: 7^ nel gruppo C
NAPOLI-TRENTO
- LIVE martedì 3 novembre alle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi
- Posizione in classifica di Napoli: 1^ nel gruppo C
- Posizione in classifica di Trento: 5^ nel gruppo C