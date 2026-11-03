Eurocup: tre italiane in campo questa sera

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Eurocup, BC Roma, Napoli e Trento in campo per la sesta giornata: il programma

Eurolega

Reduci da due belle vittorie in campionato BC Roma e Napoli tornano subito in campo in Eurocup. Per i ragazzi di coach Alessandro Magro trasferta in Grecia, mentre Napoli affronta Trento, che invece in campionato è crollata contro la Maxima Roma, in derby tutto italiano. Ecco la programmazione di un’altra serata di grande basket da vivere su Sky Sport e NOW 

TUTTO IL GRANDE BASKET SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA 

PAOK-BC ROMA

  • LIVE martedì 3 novembre alle 19 su Sky Sport Mix e in streaming su NOW con commento di Andrea Solaini
  • Posizione in classifica della BC Roma7^ nel gruppo C

NAPOLI-TRENTO

  • LIVE martedì 3 novembre alle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi
  • Posizione in classifica di Napoli1^ nel gruppo C
  • Posizione in classifica di Trento5^ nel gruppo C

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