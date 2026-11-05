Nella sfida interna con il Valencia l’Olimpia inizia andando sotto 20-2 dopo meno di 5 minuti, ma guidata da Bolmaro riesce subito a ricucire e all’intervallo lungo il punteggio dice 40-37 per gli ospiti. Al rientro in campo gli uomini di Poeta effettuano anche il sorpasso e nel 4° quarto la partita si trasforma in un lungo punto a punto che viene deciso da Shorts e dall’ex di serata Brooks. Per Milano arriva così l’ottava sconfitta consecutiva in Eurolega

OLIMPIA MILANO-VALENCIA: IL RACCONTO DELLA PARTITA