Dopo quello in campionato, arriva il primo successo anche in Eurolega per coach Banchi sulla panchina dell'Olimpia. Quello contro la Stella Rossa è un successo che interrompe una striscia di nove sconfitte consecutive in Europa, grazie a cinque giocatori in doppia cifra guidati dai 15 punti di Leandro Bolmaro e i 12 decisivi di Jason Burnell
Armani Olimpia Milano-Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 91-77 (26-20, 16-24, 24-17, 25-16)
- Armani Olimpia Milano: Burnell 12, Cole 3, Wright 10, Diop 4, Tonut 0, Bolmaro 15, Thompson 12, Ricci 2, Hall 9, Guduric 5, Mathews 9, Peters 10
- Miglior rimbalzista: Peters 7
- Miglior assistman: Thompson 8
- Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade: Jones 10, Weiler-Babb 3, Davidovac 0, Carter 21, Dobric 3, Izundu 7, Djurisic 1, Baldwin 6, Nwora 9, Koloko 8, Ojeleye 9, Kramer 0
- Miglior rimbalzista: Koloko 9
- Miglior assistman: Carter 4