L’Olimpia torna in campo in Eurolega e prova a spezzare la maledizione che la vede perdere in Europa da ormai nove partite di fila. A Milano arriva però la Stella Rossa, attualmente in piena corsa per i playoff. Studio prepartita dalle 20 e diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Matteo Soragna con Davide Fumagalli inviato sul campo

L’Olimpia va alla ricerca di una svolta e dopo le nove sconfitte consecutive che ne hanno fortemente compromesso il cammino in Eurolega i ragazzi di coach Banchi, sconfitto dallo Zalgiris al suo ritorno sulla panchina milanese dopo oltre dieci anni, cercano finalmente il riscatto. Al Forum, però, arriva la Stella Rossa, che viceversa fin qui è stata protagonista di una buonissima regular season ed è in piena corsa per i playoff. Prepartita dalle 20 con in studio Giulia Cicchiné e Davide Pessina, diretta dalle 20.30 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Matteo Soragna e Davide Fumagalli inviato sul campo.