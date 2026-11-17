Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo la sconfitta in casa dell’Efes di venerdì scorso prova a riprendere la corsa verso la zona play-in in Eurolega ospitando il Panathinaikos capolista. Diretta dalle 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW , con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin e Gaia Accoto inviata sul campo

La Virtus, che dopo il ko in casa dell’Efes di venerdì ha perso contatto con la zona play-in, torna a giocare in Eurolega e lo fa ospitando il Panathinaikos. La striscia aperta di cinque sconfitte ha un po’ frenato le ambizioni bolognesi, ma ora i ragazzi di coach Mumbru potrebbero provare a rilanciarsi con un colpaccio ai danni della quotatissima capolista di questa regular season. Diretta dalle 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin e Gaia Accoto inviata sul campo.