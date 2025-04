Introduzione

Dentro o fuori. E' tempo di playoff in Eurolega per assegnare il titolo di campione d'Europa. In campo le otto migliori squadre del continente, con l'obiettivo di scrivere il proprio nome sull'albo d'oro dopo quello del Panathinaikos campione nel 2024. Obiettivo: le Final Four di Dubai del 23-25 maggio. Tutto lo spettacolo dell'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW