La penultima giornata di campionato di Serie A mette in scena la sfida tra Tortona, quinta in classifica, contro la Germani Brescia che vuole difendere il secondo posto e tenere il passo della Virtus Bologna per il primo. Appuntamento in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW dalle 17, con pre-partita dalle 16.30 su Sky Sport Basket
OLIMPIA MILANO-TRIESTE SU SKY SPORT BASKET DALLE 17: IL LIVE DELLA PARTITA
DOPPIO APPUNTAMENTO SU SKY SPORT: MILANO-TRIESTE E TORTONA-BRESCIA IN DIRETTA DALLE 17
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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
Udine batte Cantù e Napoli ha la meglio su Trento, inaugurando così la 28^ giornata, mentre nel big match tra Venezia e Milano è l'Olimpia a piazzare il colpo in trasferta che rischia di decidere la corsa per il 3° posto. La Virtus si libera di Trieste e mantiene la vetta della classifica, ora solitaria perché Brescia cade in casa contro Treviso. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET