LBA, classifica: Trento in testa alla 1^ giornata

Classifica Lega Basket Serie A 2025-26: Trento in testa alla prima giornata
È cominciata la stagione 2025-26 della Lega Basket Serie A, che torna a essere protagonista su Sky Sport Basket, la casa della grande pallacanestro su Sky. In attesa che la sfida tra Virtus Bologna e Napoli chiuda il quadro della prima giornata (lunedì alle 20 in diretta su Sky Sport Basket), ecco la classifica completa della massima serie del campionato italiano.
- 2 punti
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +40
- 2 punti
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +7
- 2 punti
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +5
- 2 punti
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +3
- 2 punti
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +3
- 2 punti
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +2
- In campo lunedì 6 ottobre alle 20 vs Virtus Bologna (diretta su Sky Sport Basket)
- In campo lunedì 6 ottobre alle 20 vs Napoli (diretta su Sky Sport Basket)
- 0 punti
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -2
- 0 punti
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -3
- 0 punti
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -3
- 0 punti
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -4
- 0 punti
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -5
- 0 punti
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -7
- 0 punti
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -40
- -2 punti*
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +4