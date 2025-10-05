Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Classifica Lega Basket Serie A 2025-26: Trento in testa alla prima giornata

Serie A fotogallery
16 foto
©Getty

È cominciata la stagione 2025-26 della Lega Basket Serie A, che torna a essere protagonista su Sky Sport Basket, la casa della grande pallacanestro su Sky. In attesa che la sfida tra Virtus Bologna e Napoli chiuda il quadro della prima giornata (lunedì alle 20 in diretta su Sky Sport Basket), ecco la classifica completa della massima serie del campionato italiano.

ALTRE FOTOGALLERY

LBA, classifica: Trento in testa alla 1^ giornata

Serie A

È cominciata la stagione 2025-26 della Lega Basket Serie A, che torna a essere protagonista su...

16 foto

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Basket

Milano e Bologna rappresentano ancora una volta l’Italia in Eurolega, la competizione cestistica...

20 foto

Eurolega al via: il ranking di Sky. CLASSIFICA

Basket

Un'esclusiva di Sky, la stagione 2025-26 di Eurolega si preannuncia più spettacolare che mai, con...

23 foto

Supercoppa, l'albo d’oro: Milano come la Mens Sana

Basket

La Supercoppa è una tradizione consolidata del basket italiano, nata nel 1995 e arricchita da una...

63 foto

Eurolega: i dieci esordienti da tenere d’occhio

Basket

La nuova stagione di Eurolega, tutta in esclusiva su Sky Sport, è pronta a partire. E a rendere...

11 foto

Video in evidenza

    Basket: Ultime Notizie

    Tortona fa l'impresa al Forum: tutti i risultati

    Basket

    Il campionato di Lega Basket Serie A comincia subito con una sorpresa: Tortona vince al Forum di...

    L'Olimpia perde Josh Nebo per infortunio

    Basket

    L'Olimpia Milano ha comunicato che nel corso della gara di Belgrado con il Partizan Josh Nebo ha...

    Messina: "Oggi dobbiamo ricordare Giorgio Armani"

    Basket

    Dopo la doppia trasferta di Eurolega a Belgrado, Milano si prepara al debutto in campionato...