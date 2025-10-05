LBA, classifica: Trento in testa alla 1^ giornata

È cominciata la stagione 2025-26 della Lega Basket Serie A, che torna a essere protagonista su Sky Sport Basket, la casa della grande pallacanestro su Sky. In attesa che la sfida tra Virtus Bologna e Napoli chiuda il quadro della prima giornata (lunedì alle 20 in diretta su Sky Sport Basket), ecco la classifica completa della massima serie del campionato italiano.