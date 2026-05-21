Gara-3 Reggio Emilia-Milano alle 20.45 su Sky

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Reggio Emilia-Milano ai Playoff di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now

Serie A

Reggio Emilia, protagonista di una seconda parte di regular season strepitosa, si trova già con le spalle al muro dop aver perso le prime due sfide della serie sul campo di Milano. L’Olimpia, invece, punta al colpo in trasferta per guadagnarsi subito il passaggio in semifinale. L’appuntamento con gara-3 è in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Geri DeRosa e Chicca Macchi

PLAYOFF DI LEGABASKET: IL TABELLONE COMPLETO

 

Per Reggio Emilia non ci sono alternative: vincere significa tenere in vita la serie, perdere significa chiudere con un cappotto al primo turno una stagione che nella sua seconda parte sembrava promettere grandi cose. I padroni di casa, dopo aver perso le prime due sfide a Milano, giocheranno quindi con le spalle al muro. Per contro l’Olimpia arriverà al Palabigi con l’intenzione di piazzare il colpo in trasferta e staccare subito il biglietto per la semifinale. L’appuntamento con gara-3 è per questa sera in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Geri De Rosa e Chicca Macchi.

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