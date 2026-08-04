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La Maxima Roma parte da Matteo Cotelli e Miro Bilan: i due al centro del nuovo progetto

Serie A

Primi punti fermi per la Maxima Roma, nuovissima realtà di Lega Basket nata dopo l'acquisto e il trasferimento del titolo sportivo da Brescia. La nuova società romana, con a capo l'imprenditore americano Paul Matiasic, ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto Matteo Cotelli, coach in arrivo proprio da Brescia, con un contratto triennale e di aver rinnovato l'accordo biennale con il centro Miro Bilan, MVP della regular season 2025-26

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La Maxima Roma, nuovissima realtà del campionato di Serie A nata dopo l'acquisizione e il trasferimento del titolo sportivo in precedenza a Brescia, ha i suoi due primi punti fermi. La società con a capo l'imprenditore americano Paul Matiasic ha infatti oggi comunicato di aver messo sotto contratto con un accordo triennale Matteo Cotelli, coach che nell'ultima stagione aveva fatto il suo esordio in panchina proprio con Brescia. E a Roma Cotelli ritroverà un volto noto, perché l'altro punto fermo da cui ripartirà la nuova squadra della capitale è Miro Bilan, MVP della regular season 2024-25 anche lui in arrivo da Brescia con un contratto biennale

Le parole di Cotelli e Bilan

"Sono davvero entusiasta di assumere la guida tecnica della Maxima Roma. In questi giorni ho avuto modo di confrontarmi con Paul Matiasic e di apprezzare fin da subito la serietà e l’ambizione di questo progetto" ha dichiarato coach Cotelli, specificando poi che "Siamo già al lavoro per allestire un roster competitivo, con l'obiettivo chiaro di riportare a Roma il grande basket. Entusiasmo e passione saranno le nostre parole chiave per iniziare al meglio questo percorso". "Sono molto felice di far parte della famiglia Maxima Roma. Sono orgoglioso di essere coinvolto fin dall'inizio in un progetto fondato sull'ambizione e sul desiderio di creare qualcosa di specialeha aggiunto Bilan, per quelle che sono le prime parole da giocatore della Maxima Roma.

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