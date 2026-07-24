Il talento della Virtus Bologna Matteo Accorsi ha prolungato il suo contratto fino al 2028 e giocherà la prossima stagione in prestito alla Victoria Libertas Pesaro. Ad annunciarlo è stata la squadra attraverso un comunicato, facendo il suo in bocca al lupo al giocatore

La carriera di Matteo Accorsi proseguirà in A2 alla Victoria Libertas Pesaro, ma il suo futuro è ancora con la Virtus Bologna. Con un comunicato ufficiale, le Vu Nere hanno annunciato che il talento 19enne ha prolungato il suo accordo con la squadra fino al 30 giugno 2028, andando contestualmente in prestito per un anno a Pesaro per la stagione 2026-27. Il classe 2007 nativo di Casalecchio di Reno, prodotto del settore giovanile della Virtus Bologna, farà così la sua prima esperienza lontano da casa, alla ricerca di spazio e minuti che aiutino il suo sviluppo futuro.