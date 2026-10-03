Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

BC Roma-Derthona Tortona di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now: orari

Serie A

Storico esordio casalingo per la BC Roma che ospita al PalaTiziano il Derthona Tortona. La squadra di coach Alessandro Magro cerca il primo successo dopo le sconfitte di Treviso e di Istanbul col Bahcesehir, mentre la formazione di Mario Fioretti proverà a riscattare il cocente KO a fil di sirena di Riga. Appuntamento alle 16 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

Dopo il debutto della Maxima al PalaEur, questa domenica tocca alla BC Roma celebrare la prima partita casalinga della sua storia. Alle ore 16 al PalaTiziano arriva il Derthona Tortona di Mario Fioretti, match valido per la seconda giornata di Serie A. I giallorossi di Alessandro Magro, che hanno annunciato l’ingaggio del centro ex NBA Kelly Olynyk, vogliono cancellare le due sconfitte esterne di Treviso e di Istanbul col Bahcesehir in Eurocup, e festeggiare uno storico primo successo, sfruttando anche un Nico Mannion in gran forma e da 29 punti in Turchia. Dall’altra parte però c’è un Derthona affamato che ha vinto alla prima di campionato contro Verona e che ha perso in volata in Lettonia sul campo del Riga Zelli per 86-84, trafitto dal canestro di Ben Shungu. Appuntamento alle 16 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

LBA, la preview della 2a giornata di campionato

Serie A

Chiuso il primo doppio turno di Eurolega della stagione e il Round Uno di Eurocup, riparte il...

Pangos dice basta: l'ex Milano si ritira a 33 anni

Basket

Il canadese Kevin Pangos, passato in Italia all’Olimpia Milano e a Napoli, ha annunciato il...

Eurolega, Baskonia-Milano 86-76: gli highlights

Eurolega

La rimonta dell’Olimpia Milano partita da -13 non trova compimento, crollando nel finale con un...

L'Olimpia perde ancora in trasferta col Baskonia

Eurolega

Seconda sconfitta su due in trasferta in Eurolega per l’Olimpia Milano, battuta dal Baskonia di...

Rottura del tendine d'Achille per Mike James

Eurolega

L'ex giocatore dell’Olimpia Milano Mike James, oggi in forza all’Efes, ha riportato la rottura...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS