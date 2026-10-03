Storico esordio casalingo per la BC Roma che ospita al PalaTiziano il Derthona Tortona. La squadra di coach Alessandro Magro cerca il primo successo dopo le sconfitte di Treviso e di Istanbul col Bahcesehir, mentre la formazione di Mario Fioretti proverà a riscattare il cocente KO a fil di sirena di Riga. Appuntamento alle 16 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

Dopo il debutto della Maxima al PalaEur, questa domenica tocca alla BC Roma celebrare la prima partita casalinga della sua storia. Alle ore 16 al PalaTiziano arriva il Derthona Tortona di Mario Fioretti, match valido per la seconda giornata di Serie A. I giallorossi di Alessandro Magro, che hanno annunciato l’ingaggio del centro ex NBA Kelly Olynyk, vogliono cancellare le due sconfitte esterne di Treviso e di Istanbul col Bahcesehir in Eurocup, e festeggiare uno storico primo successo, sfruttando anche un Nico Mannion in gran forma e da 29 punti in Turchia. Dall’altra parte però c’è un Derthona affamato che ha vinto alla prima di campionato contro Verona e che ha perso in volata in Lettonia sul campo del Riga Zelli per 86-84, trafitto dal canestro di Ben Shungu. Appuntamento alle 16 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin