Mercato Serie A: Iris Ikangi si unisce a Varese

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Serie A Basket 2026-27, gli acquisti ufficiali: Ikangi si unisce a Varese

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Mentre i playoff sono in pieno svolgimento, le squadre rimaste fuori dalla post-season del campionato italiano cominciano a muoversi sul mercato. Sono ufficiali gli arrivi di Iris Ikangi a Varese e di Matteo Cavallero a Udine, mentre Toto Forray rimarrà per un'altra stagione a Trento. Di seguito tutti gli annunci ufficiali in vista della stagione 2026-27 da seguire sugli schermi di Sky Sport

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